Xiaomi potrebbe aver rinnovato la mascotte di Redmi in vista dei K50

Quando si presenta un dispositivo, non sono solo le specifiche o il design a saltare all'occhio, ma anche come lo si presenta. E questo Xiaomi lo sa bene, ancor di più quando si tratta di Redmi, che per il prossimo K50 potrebbe vedere la mascotte KINO in una nuova veste.

Redmi: per K50 ritroviamo la mascotte dinosauro KINO? Xiaomi richiede il marchio

Il tutto nasce dalla richiesta di registrazione di un marchio da parte di Xiaomi. A differenza di quanto accade di solito però, il marchio in questione è un vero e proprio logo, raffigurante un dinosauro. E i fan più attenti del brand avranno già capito l'antifona, considerando che non è la prima volta che il brand di Lei Jun utilizza questo tipo di mascotte. Infatti, già per Redmi K20 fu presentato KINO, il simpatico dinosauro rosso sputafuoco di cui furono commercializzati anche alcuni gadget. In seguito a ciò però, non ve ne fu più traccia.

Ora invece, sembra essere tornato in auge, in una forma sicuramente più “matura” e forse anche più “aggressiva” con un dinosauro adulto che però non perde le sue capacità di sputare fuoco. Non sappiamo inoltre se la versione definitiva sarà ancora una volta in rosso, ma è molto probabile che possa servire per nuovi gadget dedicati e che potenzialmente potremo vedere per la presentazione dei prossimi Redmi K50, che settimana dopo settimana ricevono più conferme.

