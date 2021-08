Avete criptovalute? Da oggi Xiaomi le accetta (ma forse ci ripensa)

Si sa, il mondo delle criptovalute è strano e ambiguo: dall'altro sta facendo guadagnare molti, dall'alto è estremamente volatile ergo rischioso. Ma da qualche tempo a questa parte, c'è chi fra le grandi aziende si sta dimostrando propenso a sdoganarle e ad accettarle. Per esempio, è possibile pagare in Bitcoin sugli store di Microsoft, Expedia, Shopify ed altri ancora. Per il momento la lista è ancora esigua, ma sicuramente si amplierà negli anni, come dimostra l'apertura che Xiaomi ha sponsorizzato sui propri social.

Xiaomi vuole far pagare i propri clienti con le criptovalute

Nella giornata del 4 agosto, infatti, sulla pagina Facebook di Xiaomi Portogallo è comparso il seguente post:

“Se pensavi che il Mi Store Portogallo non potesse più stupirti, ecco che arriva una novità che vorrai commentare con tutti i tuoi #gadgetfriends! D'ora in poi, l'acquisto da Mi Store Portogallo è più inclusivo e completo perché potrai acquistare i tuoi gadget preferiti utilizzando criptovalute come Bitcoin, Ethereum, Tether, Dash o Token Utrust. Incredibile vero?”

Una grande notizie per tutti coloro che sono in possesso di criptovalute, ma anche per coloro che ne stanno valutando l'acquisto. Fintanto che non era possibile usarle nel mondo reale, sostanzialmente le crypto sono state utilizzate esclusivamente come fonte di guadagno sulla falsa riga delle azioni finanziarie. Ma nel momento in cui entrano nel circuito di pagamento reale, ecco che cambia tutto. Tuttavia, andando a cercare il post sulla pagina Facebook non c'è più: che Xiaomi Portogallo abbia cambiato idea e abbia rimosso il post?

Così sembrerebbe, perché provando ad effettuare un acquisto sullo store online di Xiaomi Portogallo non compare nessuna delle succitate criptovalute. A questo punto, le opzioni sono due: o Xiaomi ha anticipato i tempi per errore, pubblicando un post che sarebbe dovuto essere pubblico più avanti, oppure ha cambiato idea in maniera repentina. E non ci sarebbe da meravigliarsi: lo stesso è accaduto recentemente con Tesla, che nel giro di pochi giorni è passare dall'affermare di voler accettare i Bitcoin a respingerli dalla propria piattaforma in quanto “poco green”.

