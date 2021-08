Xiaomi Mijia Robot 2 Pro in arrivo e promette una grande novità

A distanza di pochissimo tempo dal primo capitolo, la casa di Lei Jun annuncia un rinnovamento per il suo ultimo robot aspirapolvere premium: Xiaomi Mijia Robot 2 Pro è in dirittura d'arrivo e mancano solo una manciata di ore al debutto. Che cosa ci aspetta con questa nuova versione?

Xiaomi Mijia Robot 2 Pro: tutto quello che sappiamo

Piuttosto che concentrarsi su una versione rinnovata, magari con piccole migliorie, l'azienda cinese ha deciso di puntare su un vero e proprio nuovo modello. Il nome lascia poco spazio ai dubbi: Xiaomi Mijia Robot 2 Pro è ad un passo dal debutto e porterà con sé almeno una grande novità, stando al poster ufficiale pubblicato sui social del brand. Non viene specificata la natura di questa novità, ma gli indizi fanno pensare ad un nuovo sistema di pulizia e lavaggio, magari con qualche agente chimico particolare (per disinfettare e igienizzare al meglio i pavimenti).

Per il resto delle caratteristiche, ci aspettiamo ancora una volta la presenza di telecamere ToF 3D ed RGB e di un processore quad-core con doppia NPU. Il primo modello ha debuttato con una potenza di aspirazione di 4.000 PA ed una batteria da 5.200 mAh: vedremo se Xiaomi Mijia Robot 2 Pro poterà con sé novità anche in questo senso.

Xiaomi Mijia Robot 2 Pro: prezzo e uscita

Il debutto del nuovo robot aspirapolvere di Xiaomi è fissato per il 31 agosto, per il momento solo in Cina.

