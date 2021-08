Xiaomi annuncia una nuova generazione di Mi TV OLED

La casa di Lei Jun ha fissato un evento per il prossimo 10 agosto: durante il discorso per i 10 anni dalla prima gamma di smartphone del brand, il CEO e fondatore presenterà al mondo il nuovo Mi MIX 4. Ma oltre oltre al flagship ci saranno anche altre novità e tra queste la seconda generazione di Xiaomi Mi TV OLED, presumibilmente con il nome di Master 2.

Xiaomi Mi TV Master 2 in arrivo: che cosa sappiamo della nuova TV OLED

L'azienda non ha ancora confermato il nome della gamma ma visto il debutto della famiglia Mi TV Master lo scorso anno (qui trovate tutti i dettagli), Xiaomi potrebbe propendere per il bis. Comunque non appena ci saranno novità provvederemo ad aggiornare questo articolo. Per quanto riguarda le caratteristiche dei nuovi modelli, al momento la compagnia cinese si è limitata solo a pubblicate un teaser poster, con l'annuncio della seconda generazione di Xiaomi Mi TV OLED premium.

Il primo Mi TV Master ha debuttato con uno schermo da 65″ con risoluzione 4K e refresh rate a 120 Hz. Probabile che stavolta avremo una soluzione ancora più grande o magari una serie composta da più modelli (e quindi con tagli di prezzo differenti). A proposito di prezzo, il primo capitolo è arrivato a circa 1.600€ al cambio e di conseguenza non possiamo non aspettarci una cifra simile.

