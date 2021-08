Xiaomi Mi MIX 4: scarica gli sfondi ufficiali | Download

Finalmente Xiaomi Mi MIX 4 è arrivato e insieme al top di gamma non poteva mancare un “infrescata” al look della MIUI con una serie di sfondi ufficiali pensati per l'occasione: ecco tutti i dettagli e come effettuare il download delle immagini per trasformare il vostro dispositivo in un Mi MIX provetto!

Download Wallpaper: ecco gli sfondi ufficiali di Xiaomi Mi MIX 4

I nuovi sfondi ufficiali di Xiaomi, dedicati esclusivamente a Mi MIX 4, presentano uno stile astratto molto vicino alle opere del designer Hampus Olsson, artista conosciuto anche per i tantissimi wallpaper realizzate per OnePlus. Se siete amanti delle immagini astratte, allora troverete di vostro gradimento queste dedicate al flagship.

Se volete sapere tutto sul nuovo top di gamma di Xiaomi, qui trovate il nostro articolo dedicato al debutto. Per scaricare gli sfondi ufficiali di Xiaomi Mi MIX 4, allora non vi resta che effettuare il download del pacchetto contenente i wallpaper tramite il pulsante in basso.

Clicca qui per scaricare gli sfondi

Prima di lasciarvi, ricordiamo a tutti gli utenti interessanti a mettere le mani sul super top che Mi MIX 4 è già disponibile all'acquisto (ovviamente SOLO in versione China, con firmware in lingua cinese e inglese): cliccate qui per conoscere tutti i dettagli.

