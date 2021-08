Xiaomi Mi MIX 4 introduce la tanto desiderata Ricarica Smart: ecco come funziona

Xiaomi Mi MIX 4 è uno smartphone che cela diversi assi nella manica. E no, non mi riferisco soltanto alla cosa più celata di tutti, ovvero la fotocamera dietro allo schermo. Anche lato software, Xiaomi ha usato il nuovo MIX per integrare diverse novità, una su tutte la (momentaneamente ritirata) modalità anti-furto. Con Mi MIX 4 è stata riportata in auge anche la modalità Bilanciata, già avvistata su alcune versioni precedenti della MIUI 12.5. Ma la novità probabilmente più gradita si chiama Ricarica Smart, una feature che sono sicuri in molti vorranno avere sul proprio telefono.

La Ricarica Smart di Xiaomi Mi MIX 4 permette di preservare la batteria

Quando si parla di evoluzione della ricarica rapida, da anni Xiaomi è in prima linea. Lo dimostra proprio Xiaomi Mi MIX 4, che dopo Mi 10 Ultra reintroduce la portentosa ricarica rapida a 120W che può caricarne la 4.500 mAh in soli 15 minuti. Ma c'è chi potrebbe non voler ogni volta usufruire di una potenza del genere, specialmente quando non si ha alcuna furia del dover caricare la batteria in pochi minuti. Per quanto la batteria sia a doppia cella e la ricarica abbia numerose tecnologie che la salvaguardano, è innegabile che sul lungo periodo una potenza del genere possa degradarla prima del tempo.

Certo, probabilmente molti di voi hanno nel cassetto un vecchio caricatore a bassa potenza, ma sarebbe molto più utile avere una feature ad hoc. La Ricarica Smart di Xiaomi Mi MIX 4 pensa proprio a questo, con un software incaricato di analizzare le abitudini di ricarica quotidiane. Sulla base di quanto acquisito, poi, questa funzione regolerà la ricarica di conseguenza, rallentandola qualora avverta che possa farlo. Per esempio, sulla base di quando andiamo a letto e ci svegliamo, si regolerà la ricarica notturna per far sì che la carica completa sia raggiunta poco prima del risveglio.







In realtà, non parliamo di una novità vera e propria: prima di Xiaomi Mi MIX 4, la Ricarica Smart era già stata avvistata a inizio 2021 nella MIUI 12 Beta. Da allora, che io sappia, è stata implementata a bordo di Redmi Note 10 e forse qualche altro modello. Perciò ci aspettiamo che d'ora in poi venga allargata a sempre più modelli di smartphone Xiaomi.

