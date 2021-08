Xiaomi Mi MIX 4: un medio gamma costa meno di sostituire il display

Bello, prestante e soprattutto, in un certo senso, innovativo. Xiaomi Mi MIX 4 è stato rincorso per parecchi mesi ed alla fine è arrivato davvero, quasi senza rinunce. Ma quanto costa riparare Xiaomi Mi MIX 4? La risposta non è esaltante, ma è indicativa del valore dello smartphone in sé.

Xiaomi Mi MIX 4: ecco quanto costa riparare le varie parti

Lo schema di riparazione si basa sul modello con configurazione 8/128 GB, che di suo ha già un costo di 4.999 yuan (657€ circa), che non sono tantissimi, però andando a scindere quanto ci costa sostituire le varie parti forse, sarebbe meglio non romperlo. Infatti, se guardiamo alle componenti più costose da riparare, display e back cover in ceramica, abbiamo una spesa di circa 204€ (1.550 yuan) e circa 90€ (680 yuan) che, abbinato al costo di manodopera di circa 5€ (fosse solo quella), ci fa considerare il fatto che mettere una cover rinforzata non è poi così una cattiva idea. Anche perché, con il costo del display, un medio gamma lo si trova agilmente.

Ironia a parte, gli altri costi sono decisamente meno esosi, come quelli per i sensori della fotocamera. Il principale costa al cambio poco meno di 11€ (80 yuan), mentre quello anteriore poco di più (85 yuan), complice la sua tecnologia. Per il teleobiettivo però la spesa è più alta, visto che ci vogliono circa 20€ (150 yuan) per sostituirlo. Anche la batteria è effettivamente comoda nei costi, visto che ci costerebbe circa 21€ (159 yuan).

Insomma, le piccole componenti hanno prezzo sicuramente umano, ma c'è poco da fare, nelle sue feature principali la riparazione di Mi MIX 4 si fa pagare, ma del resto le preziosità hanno sempre un costo importante. Ovviamente, nel caso arrivasse da noi, non è escluso che i costi potrebbero essere molti simili.

