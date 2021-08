Xiaomi Mi MIX 4 è ancora più sci-fi nella sua Limited Edition

Se si guarda al panorama odierno degli smartphone, Xiaomi Mi MIX 4 è senza ombra di dubbio uno degli smartphone più avanguardisti in circolazione. A tal punto da renderne difficile la produzione per Xiaomi, che ha già messo le mani avanti sugli eventuali problemi di disponibilità. Anche perché parliamo di un flagship di spicco ma che, almeno per il momento, non sembra destinato ad uscire dalla Cina. Quindi niente Italia e forse uno dei motivi è legato alle dichiarazioni della dirigenza Xiaomi, secondo cui la selfie camera rischia di non essere all'altezza delle aspettative.

La Limited Edition di Xiaomi Mi MIX 4 contiene un gadget anti-gravitazionale

Trattandosi di un prodotto di spicco, Xiaomi ha deciso di realizzare di Mi MIX 4 una Limited Edition ancora più futuristica. Non tanto per lo smartphone in sé, che non varia in questa edizione, quanto per la dotazione in confezione. “Non dimenticate la gratitudine, non smettete mai di esplorare” è il motto che accompagna questa edizione limitata dedicata al fascino dello spazio profondo. Proprio per questo, dentro c'è un pianeta levitante, mediante una basetta e l'utilizzo dei magneti, che funge anche da aromaterapia.

Come tutte le Limited Edition, anche questa di Xiaomi Mi MIX 4 sarà prodotta in tiratura limitata: 500 unità per un prezzo di 6.299 yuan, circa 824€. Ma non solo: per ottenerne una non basterà sborsare la cifra richiesta, bensì prendere parte ad una lotteria su JingDong e finire fra i fortunati estratti. E i vincitori riceveranno anche un copia de “Il problema dei tre corpi” di Liu Cixin, romanzo fantascientifico che narra la ricerca del contatto alieno da parte della razza umana.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu