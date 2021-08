Xiaomi Mi 11 Lite NE in arrivo: ecco cosa cambierà

Ultimamente Xiaomi sembra starsi divertendo ad usare i suffissi: dopo il lancio di Redmi Note 10 JE, spunta l'esistenza di Xiaomi Mi 11 Lite NE. Ma se nel caso del primo “JE” sta per “Japan Edition“, cosa significa la sigla “NE“? “New Edition“? “National Edition“? Per il momento non è dato saperlo, anche perché sembra che si tratterà di uno smartphone indirizzato ad una specifica area del pianeta. Perlomeno con questa denominazione, come indica il leaker Kacper Skrzypek.

Xiaomi Mi 11 Lite NE: tutto quello che sappiamo

Design e display

Con nome in codice “lisa” e sigla tecnica 2109119DI, è ipotizzabile che il design dello Xiaomi Mi 11 Lite NE non cambi moltissimo (se non per niente) rispetto a quello attuale. Ciò significa un look in linea con la serie Mi 11, con il caratteristico modulo fotografico sul retro e uno schermo piatto punch-hole sul davanti. È plausibile che venga mantenuto anche il materiale che ha contraddistinto Mi 11 Lite, quella lega di magnesio che lo rende così leggero ma allo stesso tempo resistente.

Hardware

Sulla base dei rumors, Xiaomi Mi 11 Lite NE dovrebbe cambiare il chipset utilizzato a bordo del modello principale della serie Lite. Come già disquisito in precedenza, non ci sarebbe più disponibilità per lo Snapdragon 780G. Al suo posto ci sarebbe lo stesso Snapdragon 778G montato su Honor 50 e Realme GT Master Edition. È un SoC con processo produttivo a 6 nm, contenente una CPU octa-core Kryo 670 (1 x 2,4 GHz + 3 x 2,2 GHz + 4 x 1,9 GHz) e una GPU Adreno 642L.

#EXCLUSIVE: "lisa" device is #Mi11LiteNE, at least in India. What does NE mean…? New Era? Who knows? And how will it be called on Global? pic.twitter.com/ebpC4hFAhc — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) August 2, 2021

Prezzo e data d'uscita

La sigla 2109119DI ci indica che Xiaomi Mi 11 Lite NE potrebbe debuttare a settembre (dato quel “2109” iniziale). Tuttavia, frenate gli entusiasmi perché le indiscrezioni ne parlano come di uno smartphone destinato all'India. Ricordiamo che nella nazione è già commercializzato Xiaomi Mi 11 Lite 4G ma non il modello 5G, pertanto è plausibile pensare che si tratti nient'altro che di Xiaomi Mi 11 Lite 5G con il chipset cambiato a causa della scarsa disponibilità.

