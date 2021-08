Xiaomi Mi 10T si aggiorna in Europa alla MIUI 12.5 Stabile | Download

Dopo essersi concentrata sulla fascia mid-range, l'aggiornamento della MIUI 12.5 Stabile torna anche in quella dei top di gamma con Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro. Precedentemente, il roll-out è stato fatto partire per modelli quali Xiaomi Mi CC9 (Mi 9 Lite), Redmi Note 9 Pro 5G (Note 9T) e Redmi K40 (POCO F3). Adesso è il turno di Redmi K30S, smartphone che da noi è stato rebrandizzato da Xiaomi sotto forma di Mi 10T, modello che fa parte del primo gruppo di smartphone che riceveranno questo atteso major update.

Aggiornamento 13/08: l'aggiornamento alla MIUI 12.5 per Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro inizia il suo corso anche in Europa. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Xiaomi Mi 10T parte con l'aggiornamento alla MIUI 12.5

Come per tutti gli aggiornamenti MIUI 12.5 rilasciati negli scorsi giorni, anche nel caso di Redmi K30S aka Xiaomi Mi 10T si tratta della ROM China Stable Beta. Dopo aver finalizzato il programma di Beta Testing, la build stabile sta venendo rilasciata a coloro che ne hanno preso parte: se non verranno segnalati bug rilevanti, allora la stessa ROM sarà rilasciata pubblicamente. Come sottolineato, è una release per la Cina, ma potete comunque provarla lo stesso scaricando la ROM e seguendo la procedura indicata di seguito. In alternativa, potete attendere il porting del team Xiaomi.eu che non dovrebbe tardare ad arrivare.

La MIUI 12.5 arriva in Europa | Aggiornamento 13/08

Dopo la fase Stable Beta, l'aggiornamento alla MIUI 12.5 per Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro arriva anche in Europa sotto forma di EEA Stabile. Si tratta della build V12.5.4.0.RJDEUXM, ma se non voleste attendere la notifica OTA potete già installarlo manualmente.

MIUI 12.5 Changelog

Sistema La risposta ai gesti è ora istantanea Con una potenza di rendering 20 volte superiore, ora ci sono pochi limiti a ciò che puoi vedere sullo schermo. Con le regolazioni personalizzate in base al modello di dispositivo, qualsiasi telefono diventa più veloce dopo l'aggiornamento. MIUI diventa più leggera, veloce e durevole.

Note Componi mappe mentali con strutture complesse. Nuovi strumenti per scarabocchiare e disegnare. Tieni premuto uno schizzo per regolare automaticamente i tratti. Una scorciatoia gestuale ora ti consente di creare note, attività ed estratti ovunque. Gli estratti salvano testi, URL e immagini in Note con pochi semplici tocchi. I layout dinamici portano la tipografia in Note a un nuovo livello. Note completamente nuove.



clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu