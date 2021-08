Xiaomi FlipBuds Pro con ANC ufficiali: la versione Global debutta già in sconto

La compagnia cinese ha confermato i dettagli in merito alle nuove cuffie TWS in arrivo, con tanto di ANC e un look rinnovato. Le Xiaomi FlipBuds Pro sono finalmente ufficiali e si presentano come un apripista per la nuova gamma top della casa di lei Jun: finalmente è arrivato il momento di fare il punto della situazione su design, specifiche, prezzo e disponibilità!

Aggiornamento 05/08: le Xiaomi FlipBuds Pro debuttano in versione Global su Banggood. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Xiaomi FlipBuds Pro: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Gli auricolari Xiaomi FlipBuds Pro, inizialmente chiamate dai media Noise Cancelling Headphone Pro, sono il primo capitolo di una nuova serie. Si tratta di una soluzione dal look decisamente ispirato, seppur inedito per la casa di Lei Jun, con uno stile elegante e raffinato ed una finitura lucida grazie al rivestimento nano-NCVM. Le cuffie arrivano con un design in-ear e caratteristiche premium, andando a piazzarsi al di sopra delle varie soluzioni presentate in precedenza da Xiaomi.

In merito alle funzioni, si tratta di auricolari dotati di cancellazione attiva del rumore ANC, con un sistema in grado di ridurre il rumore fino a 40 dB. Sono presenti tre livelli di riduzione (Uso quotidiano, ufficio e viaggio) in base all'ambiente circonstante.

La custodia si presenta come un ciottolo di colorazione nera, con il logo del brand sul retro ed una luca LED per lo stato della ricarica, posizionata lungo la parte frontale. La ricarica avviene tramite Type-C (con ricarica rapida: bastano 5 minuti per due ore di riproduzione) oppure wireless.







Le immagini in alto mostrano l'interfaccia dell'app alle prese con le nuove cuffie ed è possibile notare la presenza dei codec audio aptX Adaptive, AAC e SBC. In termini di specifiche, le cuffie Xiaomi FlipBuds Pro sono dotate di driver dinamici da 11 mm ed equipaggiate con chip audio Qualcomm QCC5151; non manca il supporto al Blutooth 5.2 e la modalità a bassa latenza per i giochi.

Grazie alla tecnologia Dual Device Intelligent Connection è possibile passare al volo da smartphone al PC oppure collegare due coppie di auricolari allo stesso device, per condividere l'uscita audio. In termini di autonomia, la compagnia parla di circa 28 ore utilizzando la custodia e fino a 7 ore di riproduzione con una singola carica.

FlipBuds Pro: la nuova serie sostituirà la gamma Air

Un noto insider cinese ha rivelato alcuni retroscena sulle prossime cuffie, affermando che Xiaomi ha realizzato un team apposito, nuovo di zecca dedicato a queste ultime. La nuova squadra ha il compito di aggiornare la serie di auricolari della compagnia ma c'è di più.

L'attuale gamma Air dovrebbe essere sostituita completamente e cedere il posto alle nuove Xiaomi FlipBuds. Non è dato di sapere quanti modelli arriveranno sul mercato, anche se il marchio registrato fa riferimento anche al nome FlipBuds Pro (e l'azienda, per ora, ha confermato solo queste). Per quanto riguarda la famiglia Air, nel tempo questa ha accumulato un buon numero di membri (come le AirDots/AirDots Pro, le ultime Air 2 Pro, Mi Air 2 SE e non solo). Insomma, in casa Xiaomi tirerebbe aria di cambiamento per quanto riguarda il settore delle cuffie TWS, con una gamma rinnovata ed un nuovo team dedicato. Cosa ne verrà fuori? Ovviamente per ora si tratta solo di un'indiscrezione e per ora non è dato di sapere se la serie Air andrà effettivamente in pensione.

Xiaomi FlipBuds Pro ufficiali: prezzo e disponibilità (anche Global)

Il prezzo delle cuffie TWS ANC Xiaomi FlipBuds Pro è di circa 102€ al cambio, ossia 799 yuan; le vendite in Cina sono partite in Cina dal 21 maggio.

Dopo la certificazione Bluetooth SIG con la sigla TWSEJ20GT (come mostrato dal leaker Mukul Sharma) ed altri indizi in tal senso, lo store Banggood ha dato il via alle vendite della versione Global delle Xiaomi FlipBuds Pro, già in offerta con codice sconto. Al momento il prodotto è disponibile con spedizione dalla Cina e manca un annuncio da parte di Xiaomi. Comunque non è la prima volta che uno store asiatico anticipa il debutto di un prodotto che arriverà anche in versione Global tramite i canali ufficiali. Basterà pazientare fino a nuovo ordine; nel frattempo, chi vorrà potrà già mettere le mani sulle Xiaomi FlipBuds Pro Global grazie a Banggood. Di seguito trovate il link e il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock.

