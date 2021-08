Questo smartphone di vivo vi fa tornare agli anni 2000

Di recente abbiamo visto un misterioso smartphone vivo protagonista di un nuovo brevetto: questo particolare device presenta una selfie camera con un sistema Super Zoom unico. Ora sono stati pubblicati altri due brevetti depositati prezzo gli uffici dell'ente cinese CNIPA e anche in questo caso vivo non scherza per quanto riguarda la ricerca di un look speciale.

vivo brevetta due nuovi smartphone di cui uno con un look molto particolare





Il primo smartphone vivo ci riporta indietro nel tempo, fino agli anni 2000: il design ricorda quello di un iPod e di certo ci troviamo di fronte ad uno stile decisamente particolare. Il dispositivo è diviso in due: la parte superiore ospita il display mentre sotto di esso trova spazio una ghiera con quattro pulsanti. Mancano i tasti lungo i bordi e perfino la porta di alimentazione. Probabile che si tratti di un terminale con ricarica wireless ma purtroppo mancano dettagli.





L'altro dispositivo brevettato arriva con il nome di vivo Zen: frontalmente abbiamo un pannello abbastanza classico, con un punch hole centrale. Il retro è caratterizzato da un modulo circolare per la fotocamera e la back cover è realizzata con due stili differenti. La scocca riporta la dicitura Zen; al momento non esiste una serie di vivo con questo nome quindi potrebbe trattarsi di una gamma inedita in arrivo prossimamente. La presenza di un singolo sensore fa pensare ad un entry level anche se potrebbe essere solo un dettaglio relativo al brevetto e non alla versione definitiva (se mai ci sarà).

