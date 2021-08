vivo V1: il chipset d’immagine si mostra in un leak

Sebbene la carenza di chipset stia un po' attanagliando il mercato elettronico, i brand guardano comunque oltre. E sulla scia di quanto fatto da Xiaomi con il Surge C1, anche OPPO prima e anche vivo poi si stanno concentrando sullo sviluppo e la produzione di chipset proprietari votati all'imaging, cioè dei processori di immagine auto-sviluppati.

Aggiornamento 26/08: da un leak spunta la foto del chipset d'immagine (ISP) di vivo, con tanto di nome ufficiale. Trovate tutto alla fine dell'articolo.

vivo V1 (Yueying): cosa sappiamo del chipset d'immagine (ISP)

La voglia di vivo di costruire un comparto imaging sempre più capace non è più una novità ed il continuo sviluppo di tecnologie ed accorgimenti ci fa riflettere sul fatto che il brand voglia fare uno step successivo. E quindi, la nascita dell'ISP (processore d'immagine, appunto) è solo una conseguenza di anni e anni di lavori nel comparto visivo e fotografico.

Il nome Yueying, che tradotto dal cinese può anche significare “ombra notturna“, ci fa riflettere sul fatto che potrebbe essere un chipset pensato al fine di portare la fotografia mobile notturna ad un livello più alto, rendendola quindi finalmente più nitida e dettagliata, cosa oggi davvero complessa ma che le Gimbal camera utilizzate da vivo per i suoi top gamma riescono a riprodurre con buoni risultati.

vivo V1 sarà il nome ufficiale di Yueying: l'ISP proprietario è pronto | Aggiornamento 26/08

Dopo poco più di un mese si torna a parlare del chipset d'immagine proprietario di vivo. La Blue Factory pare aver messo finalmente in pratica i suoi studi e ha portato a termine il processo di produzione. Questo lo si comprende dalle griglie di chipset con la sigla vivo V1 che possiamo trovare in una foto di uno degli ultimi leak di Digital Chat Station. Insomma, bisogna solo attendere che venga presentato e non è escluso che possa accadere alla presentazione dei prossimi vivo X70, sempre più vicini all'uscita.

