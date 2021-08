vivo X70t Pro passa da Geekbench con MediaTek Dimensity

La compagnia cinese sta preparando grandi cose per la sua prossima serie top: per i prossimi mesi è atteso il debutto di ben tre modelli della serie X70 (qui trovate tutti i dettagli), ma ora apprendiamo che potrebbero essere in dirittura d'arrivo anche altre novità per questa famiglia di smartphone. Infatti si comincia a parlare di vivo X70t e il tempismo fa pensare che il debutto di questo dispositivo non sia poi così lontano.

Aggiornamento 27/08: da un nuovo leak apprendiamo che su Geekbench è apparso quello che dovrebbe essere vivo X70t Pro. Tutti i dettagli nella sezione Hardware.

vivo X70t e X70t Pro: che cosa sappiamo finora

Design e display

Purtroppo nel momento in cui scriviamo mancano dettagli su design e specifiche di vivo X70t. Il dispositivo è stato avvistato nel database dell'ente IMEI sia con la sigla V2132A che con il nome commerciale. Per ora sono chiari solo due dettagli: il lancio in Cina potrebbe essere molto vicino e dovrebbe arrivare in versione Global (in India). Ma quali potrebbero essere le specifiche del nuovo smartphone avvistato in questa certificazione?

Hardware

Visti i precedenti modelli è lecito immaginare che vivo possa riproporre la medesima dinamica: il dispositivo X60t è arrivato come versione alternativa di X60, in cui il chipset Exynos 1080 ha ceduto il posto ad una soluzione Dimensity 1100.

A questo punto immaginiamo che vivo X70t sia speculare a X70, tenendo conto del fatto che anche quest'ultimo potrebbe adottare un chipset MediaTek anche stavolta rispetto ad un Exynos. Ed una sorta di conferma di ciò la troviamo con il passaggio da Geekbench di quello che dovrebbe essere il modello Pro della gamma. Infatti, il dispositivo con numero modello V2135A si avvale di un chipset MediaTek Dimensity 1200, con almeno 8 GB RAM. Resta da capire in cosa possa differire dagli X70 regolari (molto probabile nella fotocamera e nel display).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu