vivo X70 passa da Geekbench con un chipset MediaTek

Mentre è ancora fresca di lancio l'attuale gamma X60 si comincia già a parlare del futuro della famiglia. Facciamo il punto della situazione e diamo uno sguardo alle prime indiscrezioni dedicate a vivo X70 Pro+ tra dettagli su design, specifiche, prezzo e disponibilità in patria e nel resto del globo.

Aggiornamento 07/08: vivo X70 potrebbe essere stato avvistato su Geekbench, stavolta con un chipset MediaTek. Trovate tutte le novità direttamente all'interno dell'articolo, nella sezione dedicata alla parte “Hardware”.

vivo X70, X70 Pro e X70 Pro+: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Al momento è ancora tutto molto nebuloso per quanto riguarda il design e il display di vivo X70 Pro+. Basandoci sull'attuale modello top è lecito immaginare la presenza di un pannello AMOLED (E4, come i trend più recenti) curvo con sensore ID sotto di esso, magari ancora una volta una soluzione da 6,56″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz e punch-hole centrale.

Una soluzione molto simile pare essere presente poi anche nella versione base di X70, dove secondo Digital Chat Station, troveremo un pannello Full HD+ proprio con refresh rate a 120 Hz e con una selfie camera racchiusa in un punch-hole. Per quanto riguarda il retro non vi sono certezza ma è probabile che troveremo di nuovo un modulo fotografico con layout rettangolare, posizionato nell'angolo in alto a sinistra e con orientamento verticale.

Hardware

Le vere indiscrezioni trapelate sui social cinesi riguardano principalmente il comparto tecnico del futuro vivo X70 Pro+. Su Weibo si vocifera della presenza dello Snapdragon 888, similmente al modello X60 Pro+. Ricordiamo che X60 e X60 Pro hanno debuttato in versione cinese con Exynos 1080 e Global con Snapdragon 870. E proprio Exynos 1080 potrebbe essere ancora presente nel modello base di vivo X70, come riporta il leak di Digital Chat Station, visto che si parla di un rinnovo del SoC, ma probabilmente overclockato.

Tuttavia dei presunti benchmark sulla piattaforma Geekbench sembrano cambiare le carte in tavola: nel database è comparso uno smartphone vivo siglato V2104 e stando ai vari media potrebbe essere proprio il modello X70 base. Stranamente, invece dell'Exynos troviamo il MediaTek Dimensity 1200, accompagnato da 12 GB di RAM. Si potrebbe pensare che l'identità del dispositivo sia vivo X70t, dato che la precedente incarnazione X60t è dotata del Dimensity 1100 ma in realtà non sembra sia così. Il modello X70t è stato certificato sia con la sigla V2132A che con il suo nome commerciale, ergo non è lui il dispositivo avvistato in queste ore su Geekbench. Ovviamente restiamo in attesa di novità e non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare i dettagli sui chipset della serie X70.

Passando al resto delle specifiche, una delle novità dovrebbe riguardare la batteria, con un'unità più capiente (da 4.500 mAh) ed una ricarica rapida da 66W. Per amor di precisione, vi ricordiamo che il modello X60 Pro+ è dotato di un'unità da 4.200 mAh con ricarica da 55W. E cresce anche la potenza di ricarica rapida dei modelli X70 e X70 Pro, che si devono certificati da 3C una carica a 44W, quindi un upgrade rispetto ai 33W precedenti, segno che l'asticella vuole alzarsi in tutti i settori. Tra le migliorie dovremmo trovare poi anche una configurazione con doppio speaker.

Fotocamera

Si vocifera di grosse novità anche per il comparto fotografico, questa volta con un sensore da 1/1,28″ (contro il modulo da 50 MP 1/1.31″ di X60 Pro+). Ovviamente è impossibile non aspettarsi il ritorno della collaborazione con Zeiss e – soprattutto – dell'iconica Gimbal Camera, simbolo indiscusso della serie (in grado di regalare non poche soddisfazioni). Per vivo X70 invece, il sensore principale è sicuramente più piccolo, essendo da 1/1,51″ a 5 assi.

Ma la vera novità del reparto fotografico sarebbe l'implementazione del primo ISP dedicato, secondo il leaker Panda is Bald. Denominato Yueying (in cinese “ombra notturna”), sarebbe il primo processore d'immagine targato vivo. In questo modo, vivo si produrrebbe in casa il componente che elabora foto e video catturati dalla fotocamera, con tutti i benefici che ne convengono. Una strada che sta venendo intrapresa anche da OPPO, nonché dalla rivale Xiaomi con il Surge C1.

vivo X70, X70 Pro e X70 Pro+ – Indiscrezioni su prezzo e data d'uscita

Le precedenti indiscrezioni parlavano di un lancio a stretto giro, quasi sicuramente a settembre. Ora, una fonte interna avrebbe confermato (ovviamente c'è il beneficio del dubbio) che il trittico composto da vivo X70, X70 Pro e X70 Pro+ arriverà proprio a settembre, anche in versione Global (in India).

La stessa fonte avrebbe anche svelato il prezzo dei vari dispositivi della serie X70 (seppur senza sbilanciarsi). Il modello X70 Pro dovrebbe partire da circa 566€ al cambio (50.000 rupie indiane) mentre per la variate Pro+ si parla di circa 793€. La fonte interna non ha specificato nulla in merito a X70 base, ma a questo punto è lecito ipotizzare una cifra inferiore ai 550€.

