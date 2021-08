Tutte le uscite e i lanci di Xiaomi ad Agosto

Un noto leaker cinese ha il punto della situazione sulle novità di Xiaomi in arrivo ad agosto: la casa di Lei Jun dovrebbe darci dentro con una serie di uscite di tutto rispetto, con i grandi ritorni che tutti i Mi Fan stanno aspettando da tempo. Andiamo a vedere che cosa ci aspetta per il mese di agosto 2021 secondo questo nuovo leak!

Aggiornamento 03/08: Xiaomi ha fissato un evento. Trovate tutti i dettagli e le varie novità direttamente a fine articolo.

Tutte le novità di Xiaomi: uscite e lanci di agosto 2021

Per chi avesse bisogno di rifrescarsi la memoria, ricordiamo che lo scorso anno Xiaomi è andata in vacanza per il mese di luglio per poi ritornare alla grande ad agosto con Mi 10 Ultra. Non è dato di sapere se anche per luglio 2021 non ci saranno novità, ma intanto i vari leaker sono chiari e puntano tutti in direzione di agosto 2021. Il mese più caldo dell'anno dovrebbe essere un vero e proprio spartiacque, con una valanga di novità che puntano al top.

Facciamo il punto della situazione e vediamo quali sono i dispositivi che dovrebbero arrivare questo mese (ma che non hanno ancora una conferma ufficiale, nel momento in cui scriviamo!).

Xiaomi Mi Pad 5: agosto è il mese del debutto?

Altro che MIUI e Mi MIX… quasi sicuramente è lui il dispositivo più atteso dai Mi Fan! Dopo una pausa durata secoli (nella nostra percezione del tempo, ovvio), la serie di tablet del brand è pronta a fare il suo ritorno trionfale con Xiaomi Mi Pad 5. Qui trovate tutte le indiscrezioni trapelate finora mentre in linea generale si parla di un tablet Android pronto a tener testa sia a Cupertino che alla famiglia MatePad Pro. In termini di display dovremmo avere un pannello LCD con risoluzione 2K, con refresh rate a 120 Hz o addirittura 144 Hz. Quale che sia la frequenza dovrebbe trattarsi di uno schermo ampio, da oltre 10″.

Ovviamente non mancherà il supporto alla Pen, alle tastiere esterne e alla modalità Desktop mentre in termini di specifiche ci sono varie incertezze. Si vocifera di una versione top con Snapdragon 870 e di almeno tre varianti, ma l'ultima parola spetta a Xiaomi: per ora abbiamo solo voci in cerca di conferma. L'uscita ad agosto 2021 è stata anticipata da molteplici leak: Xiaomi, se ci sei batti un colpo!

Xiaomi Mi MIX 4: il flagship estivo sarà una bomba

Ormai il successore di Mi MIX 3 lo sogniamo anche la notte e ad oggi ancora non sappiamo se resterà un sogno o meno. Dopo il modello Alpha con Display Surround e il pieghevole Fold… vogliamo un Mi MIX anche per noi comuni mortali! Ok, le indiscrezioni intorno a Xiaomi Mi MIX 4 (qui trovate tutti i dettagli) parlano di una bestia di potenza e tecnologia, ma almeno dovremmo trovarci tra le mani un dispositivo “plausibile” per l'utente comune.

Display AMOLED a 120 Hz con bordi curvi, fotocamera sotto il display, Snapdragon 888+, super ricarica (cablata e wireless) e ovviamente una fotocamera al top: il tanto chiacchierato Mi MIX 4 si preannuncia come uno dei modelli più interessanti del 2021. Peccato che ad oggi manchi ancora una vera e propria conferma da parte di Xiaomi: dita incrociate per agosto!

MIUI 13

Per quanto riguarda la prossima versione dell'interfaccia di Xiaomi, non sono mancate indiscrezioni nelle scorse settimane. Ovviamente la MIUI 13 subirà l'influenza di Android 12 e delle sue novità e addirittura si parla di una vera e propria rivoluzione con il supporto multilingue (immaginate una versione China con l'italiano). Ci sono piccole anticipazioni in merito allo stile di alcune app, ma in generale la casa di Lei Jun sta mantenendo un alto livello di riserbo. Comunque anche per la MIUI 13 si sono alcuni indizi che puntano per una presentazione ad agosto (oltre al leak più recente).

Comunque è bene specificare che le parole di alcuni dirigenti di Xiaomi lasciano intendere che il lancio sia fissato successivamente (addirittura si dice che Mi MIX 4 avrà a bordo la MIUI 12.5). A questo punto è probabile che durante l'evento di agosto l'azienda mostri un'anteprima, per poi rimandare la presentazione vera e propria della MIUI 13 in un secondo momento (ma questa è solo una nostra ipotesi, ovviamente).

Xiaomi Mi CC11 e altre novità

La serie improntata sulla fotocamera potrebbe tornare con Xiaomi Mi CC11 (già protagonista di varie voci). Si sa poco o nulla di questa gamma di smartphone ma come al solito dovrebbe puntare sul comparto fotografico: si parla di un super zoom ottico da 12X (digitale 120X) ed un sensore principale da 108 MP, ma ovviamente è bene non fossilizzarsi troppo su queste informazioni e attendere dettagli ufficiali.

A riprova del fatto che ci aspettano mesi parecchio hot (non solo per le temperature), ricordiamo che di recente sono spuntati ben 13 modelli nel codice della MIUI. Di certo potrebbe trattarsi anche di più varianti degli stessi device, ma resta comunque il fatto che qualcosa bolle in pentola. Possiamo aspettarci un agosto super? Preferiamo non esaltarci e restare con i piedi per terra ma comunque Xiaomi non è di certo nuova alle soprese!

Xiaomi fissa un evento per il 10 agosto | Aggiornamento 03/08

Ormai abbiamo imparato una grande verità: ogni anno Xiaomi compie 10 anni. Ovviamente si scherza ma se per il 2020 l'occasione di festeggiare era il decimo anno di vita del brand, nel 2021 (precisamente il 16 agosto) si festeggiano i 10 anni dal debutto della prima generazione di smartphone Xiaomi. Per celebrare la ricorrenza, Lei Jun annuncia un evento per il prossimo 10 agosto 2021: in base a quanto si legge, il CEO e fondatore del brand terrà un discorso in cui parlerà degli ultimi 10 anni, delle scelte difficili e dei sogni che hanno permesso a Xiaomi di arrivare ai traguardi attuali.

Non viene fatta menzione di nuovi prodotti ma i media cinesi vedono l'evento come palcoscenico perfetto per il lancio di Xiaomi Mi MIX 4, Mi Pad 5 ed il resto delle novità previste (dai leaker) per agosto. Effettivamente lo scorso 11 agosto abbiamo avuto il debutto di Mi 10 Ultra (e non solo), quindi questa data non sembra poi così irreale. Un'altra ipotesi è che Xiaomi possa annunciare un altro evento, magari proprio per il 16 agosto.

Comunque non appena ne sapremo di più – o avremo la conferma in merito al prodotti in arrivo – provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli. Per amor di precisione vi segnaliamo che secondo il leaker DigitalChatStation il 10 agosto saranno lanciati nuovi flagship ed i tablet, mentre il nuovo modello della serie CC non ci sarà. Inoltre la MIUI 13 sarebbe prevista per fine anno.

