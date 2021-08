Il Back to School SwitchBot vi sistema casa prima di tornare sui libri

Gli ultimi sgoccioli di questo agosto 2021 sono usati da molti per risistemarsi, specie per gli studenti che dovranno tornare sui libri e nei banchi. Ma perché non pensare prima a casa propria rendendola smart con il Back to School di SwitchBot che porta in offerta tutti i suoi prodotti su Amazon con uno sconto del 25% grazie al Coupon dedicato.

SwitchBot Back to School: ecco come funziona l'offerta con sconto del 25% su Amazon

Prima di conoscere l'iniziativa che ha riservato per il ritorno a scuola, vi illustriamo alcuni interessanti prodotti che potrebbero fare al caso vostro soprattutto in sconto. Partendo subito forte, abbiamo in sconto tutta la gamma SwitchBot Curtain Smart Electric Motor, che rende smart e motorizzate le vostre tende e che abbiamo anche recensito. Potete trovare sia la versione con aggancio standard in bianco e nero, quella con aggancio I-Rai e ovviamente anche i pannelli solari che servono ad alimentarli, il tutto scontato al 25% in meno con il Coupon nella pagina prodotto.

Se invece vi dovesse servire uno Smart Switch, lo SwitchBot Bot è ciò che fa per voi ed anche in questo caso è in offerta sia nella versione in bianco, sia in quella in nero. In sconto del 25% trovate anche gli accessori, o meglio gli adesivi per poterli apporre sulla parete. Infine, per controllare la temperatura e l'umidità della vostra casa, ma anche controllare i vari dispositivi della vostra casa come se fossero smart, L'igrometro e l'Hub Mini sono anche loro in sconto nelle loro varie versioni.

Per poter ottenere lo sconto del 25% dell'offerta Back to School 2021 SwitchBot su Amazon vi basterà semplicemente selezionare il prodotto che vi serve, spuntare il Coupon nella pagina dello stesso e poi andare al checkout, tutto molto semplice. Vi ricordiamo che l'iniziativa è valida fino al prossimo 6 settembre 2021. Per tutti i dettagli potete saperne di più e per poterli acquistare vi rimandiamo a questo link.

Articolo Sponsorizzato.

