Samsung Galaxy Watch 4, super offerta: quasi a metà prezzo su Amazon

Ottime notizie per gli amanti di WearOS. A pochi giorni dalla presentazione ufficiale, alcuni dispositivi della serie Samsung Galaxy Watch 4 subiscono un improvviso, quanto inaspettato calo di prezzo dovuto da una combinazione di coupon e sconti al check-out. Volete saperne di più? Di seguito tutte le info sull'acquisto.

Samsung Galaxy Watch 4 da 40 e 44 mm in forte sconto su Amazon

Sin dal giorno del lancio i wearable di casa Samsung hanno dato agli utenti la possibilità di risparmiare sfruttando dei coupon dedicati. Tuttavia, quel che è accaduto su Amazon oggi ha dell'incredibile vista la caratura del prodotto.

Oltre alla possibilità di applicare i codici sconto riservati da Samsung per i Galaxy Watch 4, infatti, Amazon ha offerto ai propri clienti la possibilità di uno sconto al check-out davvero entusiasmante.

Per la precisione, i modelli soggetti al doppio sconto ne sono ben due: sull'e-commerce si fa riferimento alla variante Rose Gold da 40 mm e la variante Black da 44 mm, rispettivamente offerti a 129€ e 159€: dei prezzi davvero irrisori visto il costo di partenza di 299€.

Samsung Galaxy Watch 4: come applicare il doppio sconto

A questo punto non ci resta che mostrarvi come applicare il doppio sconto. In primis, bisogna tener presente che lo sconto al check-out sarà applicato in automatico, vi basterà quindi procedere al pagamento e, nell'ultimo passaggio del carrello Amazon, troverete il taglio di prezzo.

Per ottenere il 100% dello sconto, però, dovrete far affidamento anche al coupon messo a disposizione da Samsung. Al momento del pagamento, infatti, nella sezione apposita di Amazon, vi basterà copiare il codice WATCH70 ed il prezzo calerà ancor di più. Insomma, due velocissimi passaggi ed il gioco è fatto. In basso troverete i link all'acquisto per entrambi i prodotti.