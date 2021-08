Samsung Galaxy A52s 5G ufficiale: è il rivale di Honor e Realme

A seguito del tanto apprezzato Galaxy A52, è stato presentato ufficialmente il suo successore: Samsung Galaxy A52s 5G. Come ci suggerisce lo stesso nome, una delle principali novità che porta con sé è il supporto alle reti di ultima generazione. Ma le modifiche attuate da Samsung non si fermano qui, perciò vediamo quali sono le sue caratteristiche tecniche, nonché prezzo e data di commercializzazione per l'Italia.

Samsung Galaxy A52s 5G ufficiale: tutte le novità

Dal punto di vista dimensionale ed estetico, Samsung Galaxy A52s 5G è praticamente identico al suo predecessore. Sempre con retro in plastica e colorazioni Awesome Black, Awesome White, Awesome Purple e Awesome Mint, presenta uno schermo Infinity-O Super AMOLED da 6,5″ Full HD+. E qua troviamo un'altra novità, con il refresh rate che passa da 90 a 120 Hz, incastonato in una scocca che ripresenta la certificazione IP67 contro liquidi e polvere.

L'altra novità cardine è rappresentata dallo Snapdragon 778G (lo stesso di Honor 50 e Realme GT Master), che rispetto allo Snap 720G di A52 migliora nel processo produttivo, scendendo da 8 a 6 nm. Migliorano anche CPU e GPU, oltre ad introdurre il supporto 5G, con tagli di memoria che comprendono 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage espandibile con microSD. Non cambia il comparto fotografico, mantenendo la quad camera da 64+8+5+2 MP con OIS, grandangolo e macro, così come la selfie camera da 32 MP. Rimane invariata anche la batteria, sempre da 4.500 mAh con ricarica da 25W, così come la presenza di speaker stereo e porta mini-jack per le cuffie.

Scheda tecnica

Display Super AMOLED da 6,5″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 405 PPI, protezione Gorilla Glass 5 e refresh rate a 120 Hz

sensore d'impronte ottico sotto al display e riconoscimento facciale

dimensioni di 159,9 x 75,1 x 8,4 mm per 189 g

certificazione IP67

SoC Qualcomm Snapdragon 778G

CPU octa-core Kryo 670 (1 x 2,4 GHz + 3 x 2,2 GHz + 4 x 1,9 GHz)

GPU Adreno 642L

6/8 GB di RAM

128/256 GB di storage espandibile via microSD fino ad 1 TB

batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida 25W

quad camera da 64+12+5+5 MP f/1.8-2.2-2.4-2.4 con PDAF, OIS, grandangolare a 123°, macro e profondità

selfie camera da 32 MP f/2.2

speaker stereo con Dolby Atmos e ingresso mini-jack

connettività dual SIM 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.2, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/BDS/Galileo

software Android 11 con One UI 3.1



Prezzo e disponibilità

Samsung Galaxy A52s 5G è disponibile in Italia ad un prezzo di listino pari a 469€ per il taglio da 6/128 GB (la 8/256 GB non dovrebbe arrivare). Lo si può trovare su Amazon e sullo store ufficiale Samsung. In entrambi i casi, con l'utilizzo del coupon “GALAXY70” lo si può acquistare al prezzo scontato di 399,90€.

