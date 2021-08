Avete pensato ad un Redmi Note 10? In futuro potreste non riuscire a comprarlo

La gamma Note 10 di quest'anno ha sicuramente portato Redmi in un'altra dimensione della fascia media, con specifiche tecniche di tutto rispetto tra display e fotocamera. Questo però, con la carenza di chipset sempre dietro l'angolo, passa in secondo piano e dispositivi che potrebbero essere molto apprezzati come Redmi Note 10, che abbiamo recensito, potrebbero non essere più in produzione in determinate aree.

Redmi Note 10: stop alla produzione, succederà anche in Europa?

A lanciare “l'allarme” della mancanza di Redmi Note 10 è stato il portale CNBC Indonesia, che ha riportato che il Redmi Note 10 non è più disponibile nel paese e questo trova conferma sull'account Twitter proprio di Xiaomi Indonesia, dove il brand saluta il mid range dichiarandolo sold out in quanto non è più in produzione. I motivi sono sicuramente molteplici, ma quello principale è, purtroppo, sempre uno: la carenza di chipset. Lo Snapdragon 678 pare quindi scarseggiare e di conseguenza si è ritenuto più giusto sospenderne la produzione, lasciando in vendita il Note 10S, Pro e Note 10 5G.

Il portale CNBC riporta inoltre che di mezzo potrebbero esserci anche delle sanzioni USA che non permettono un'adeguata fornitura per produrre smartphone, ma è sicuramente la parte minore della questione. Al momento, in India e in Europa il problema sembra non incidere sulle disponibilità del Note 10 e quindi al momento si può acquistare tranquillamente sui vari store in cui è disponibile. Il monito però è “mai dire mai”, quindi se siete interessati ad acquistarlo, sarebbe meglio prenderlo in periodi ancora floridi in quanto a disponibilità.

