Redmi Note 10 Lite sta arrivando, ma non entusiasmatevi

Dite la verità: non vi mancava un nuovo modello per la famiglia Redmi Note 10? D'altronde, la serie Redmi Note 9 aveva accolto ben 7 modelli, perciò anche quella di attuale generazione non sembra voler essere da meno, anzi. Ad oggi, la serie Note 10 conta già 10 modelli se si considerano le numerose varianti geografiche in circolazione. Da noi abbiamo Note 10, Note 10 Pro, Note 10 5G e Note 10S, in India troviamo Note 10 Pro e Note 10 Pro Max, in Cina ci sono Note 10 5G e Note 10 Pro 5G (aka POCO X3 GT), ma ci sono anche Note 10T (aka POCO M3 Pro) e Note 10 JE in Giappone. Ma evidentemente non basta all'azienda, che sta preparando il lancio di un ulteriore modello, sotto forma di Redmi Note 10 Lite.

Redmi Note 10 Lite si farà, ma… sarà un rebrand

È la prima volta che assistiamo al lancio di un modello Redmi Note con la denominazione “Lite”, ma non aspettatevi alcuna sorpresa. A svelarci l'esistenza di Redmi Note 10 Lite è l'insider Kacper Skrzypek, con sigla tecnica 2109106A1I e nome in codice “curtana_india”. Insomma, parliamo di uno smartphone che sarà commercializzato in India e già l'interesse per noi scema. Se ciò non bastasse, sappiate che Redmi Note 10 Lite altri non sarà che Redmi Note 9 Pro, da noi conosciuto come Redmi Note 9S.

#RedmiNote10Lite coming soon to India. Rebranded Redmi Note 9 Pro (India version, global Note 9S)… HOW MANY?! pic.twitter.com/DKl2tHRmXe — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) August 23, 2021

Probabilmente verrà apportata qualche piccola modifica, come le colorazioni della scocca, forse i tagli di memoria e/o alcuni sensori della fotocamera. Il motivo di questa mossa sarebbe da legare alla crisi dei semiconduttori: non avendo chip moderni a disposizione, vorrebbe prendere un modello di scorsa generazione e farlo sembrare di ultima generazione. Una crisi che ha portata Xiaomi India ad alzare i prezzi della serie Note 10 ed entrando in contrasto con le rivali Realme e Samsung.

