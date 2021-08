Redmi Buds 3 presto in Italia, ma non sarà un rebrand

Tra i più noti e apprezzati auricolari sul mercato, senza girarci intorno, troviamo quelli di Xiaomi e Redmi. E dopo il grande successo degli AirDots nelle varie versioni, pare sia giunto il momento dell'arrivo in Italia della terza generazione di auricolari TWS con i Redmi Buds 3, che seguono il modello Pro che abbiamo già recensito e che saranno un modello pressoché inedito rispetto al passato.

Redmi Buds 3: la certificazione italiana mostra auricolari semi in-ear

Design e caratteristiche

Sebbene sembrino essere le eredi delle AirDots 3 cinesi, le nuove cuffie Redmi pensate per l'Italia e l'Europa stravolgono totalmente il loro design. Infatti, come si può vedere dalla certificazione ottenuta proprio in Italia, gli auricolari M2104E1 sono in realtà semi in-ear, quindi ben distanti dalla conformazione in-ear anche del modello Pro. Quindi, abbiamo per la prima volta un auricolari Redmi di questa tipologia.

1 di 2

Quanto al case delle Redmi Buds 3, apprendiamo che è molto ridotto, sinonimo che l'autonomia dello stesso possa essere non enorme, ma il brand ci ha abituato abbastanza bene in merito per pensare ad un'autonomia scarna. Dall'immagine sappiamo inoltre che saranno dotate dell'ovvio cavo di ricarica Type-C. Per le specifiche, quella che conosciamo con sicurezza è quella del Bluetooth 5.2, certificato qualche tempo fa.

Redmi Buds 3 – Prezzo e data di uscita in Italia

Non conosciamo al momento il periodo di lancio dei nuovi Redmi Buds 3, ma non dovrebbero essere troppo lontani. Una previsione ottimistica ci fa pensare ad un'uscita per settembre/ottobre 2021. Per il prezzo invece, ci aspettiamo un range tra i 30 e i 40€, sebbene i predecessori costassero molto meno.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu