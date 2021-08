Red Magic 6S inizia a lanciare la sfida a ROG Phone 5S: prime indiscrezioni

Con l'arrivo della seconda metà dell'anno, i vari brand di smartphone progettano i famosi “colpi di coda” con modelli più potenti o comunque leggermente rinnovati. E visto che i top gamma non hanno sfondato del tutto con Snapdragon 888 causa consumi, la linfa che porta il modello 888+ ha riacceso la lampadina, anche dei marchi da gaming. Ed è il caso del prossimo e possibile Red Magic 6S, che sfida apertamente ROG Phone 5S, già presentato.

Red Magic 6S: cosa sappiamo ad oggi?

Hardware

A darci le prime notizie in merito al gaming phone della sorella di Nubia e ZTE è il leaker Digital Chat Station, che spiega come il modello certificato da 3C con numero NX669J-S debba essere proprio il successore del Red Magic 6 e 6R, con il secondo che è ancora molto apprezzato. Ma cosa apprendiamo dalla certificazione? Anzitutto, che la ricarica sarà davvero rapidissima, considerando che sarà da 120W, confermando quella del modello Pro di quest'anno.

Oltre a ciò, il leaker si chiede come si comporterà il Red Magic 6S mosso dallo Snapdragon 888+, visto che si tratta di un SoC molto potente con frequenza di clock a 3.0 GHz che necessita di un'ottimizzazione di livello per poter dare il meglio di sé nel rapporto prestazioni/consumi. Possiamo aspettarci sicuramente un design abbastanza futuristico, nuove collaborazioni con Tencent e tutti quegli espedienti che spesso Ni Fei ha orgogliosamente portato avanti nel corso delle settimane con i suoi gaming phone.

Ovviamente, per vederlo in uscita, bisognerà aspettare un po', probabile lo vedremo tra ottobre e novembre 2021, dato che probabilmente gli altri competitor torneranno alla carica in quel periodo.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu