Red Magic 6S Pro sarà più tamarro, fra ventole e luci RGB

Con l'arrivo della seconda metà dell'anno, i vari brand di smartphone progettano i famosi “colpi di coda” con modelli più potenti o comunque leggermente rinnovati. E visto che i top gamma non hanno sfondato del tutto con Snapdragon 888 causa consumi, la linfa che porta il modello 888+ ha riacceso la lampadina, anche dei marchi da gaming. Ed è il caso del prossimo e possibile Red Magic 6S, che sfida apertamente ROG Phone 5S, già presentato.

Aggiornamento 25/08: un nuovo teaser ufficiale ci parla dell'impianto di raffreddamento di Red Magic 6S e 6S Pro. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo, nel paragrafo “Hardware”.

Red Magic 6S e 6S Pro: tutto ciò che sappiamo

Design e display

Probabilmente il design di Red Magic 6S e 6S Pro non sarà molto differente rispetto agli attuali Red Magic 6 e 6 Pro. Ciò significa uno schermo AMOLED attorno ai 6,8″ Full HD+, con un refresh rate che è stato confermato sarà nuovamente a 165 Hz.

Hardware

È stato confermato che Red Magic 6S e 6S Pro saranno mossi dallo Snapdragon 888+, un SoC molto potente realizzato a 5 nm. Al suo interno c'è una CPU octa-core Kryo 685 (1 x 3,0 GHz + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,8 GHz) e una GPU Adreno 660. Oltre alla CPU più potente, l'altra differenza rispetto all'888 è la maggiore potenza dell'Hexagon 780, con 32 TOPs per l'intelligenza artificiale.

Visto anche che Snap 888 e 888+ tendono a scaldare, sulla serie Red Magic 6S non mancherà una ventolina di dissipazione. Ce lo svela il teaser ufficiale, nel quale vediamo rivelati altri due dettagli. Il primo è che lo smartphone, magari in una sua versione ad hoc, potrebbe avere una scocca trasparente. E ciò renderebbe ancora più accentuato l'effetto visivo donato dalla succitata ventola, che a questo giro parrebbe dotarsi di una illuminazione RGB. Non sarebbe la prima volta che Red Magic realizza uno smartphone trasparente che metta in mostra la ventola, ma mai in maniera così “tamarra”.

Le prime certificazioni, poi, ci rivelano che Red Magic 6S (o forse solo il modello Pro) porterà avanti la ricarica rapida a 120W introdotta sulla serie Magic 6. Non sappiamo ancora da quanto sarà la batteria, ma ci aspettiamo un amperaggio attorno ai 5.000 mAh.

Prezzo e data d'uscita

Dopo i primi rumors, Red Magic 6S e 6S Pro hanno una data di presentazione. L'evento in Cina per i nuovi smartphone da gaming si terrà ufficialmente il prossimo 6 settembre.

