Recensione Tronsmart Onyx Apex: ANC e chiamate a prezzo giusto

Sebbene quando si tratta di prodotti audio si guardi spesso alla musica, ci sono alcuni prodotti del genere votate più alle funzionalità. Ed è il caso degli auricolari TWS ANC Tronsmart Onyx Apex in recensione che sono pensati proprio per fornire funzionalità wireless importanti, ma ci avranno convinto?

Recensione Tronsmart Onyx Apex

Contenuto della confezione

Il contenuto della confezione di questi Onyx Apex è sostanzialmente semplice ed essenziale per il tipo di prodotto. Infatti troviamo la custodia di ricarica, i gommini e ovviamente gli auricolari accompagnati dalla manualistica. Né più, né meno e va bene così.

Design e materiali

L'aspetto dei nuovi Tronsmart è decisamente in linea con quello del trend di settore, con auricolari ben fatti ma che ottengono una certa originalità con il vano dei controlli touch con il logo del brand. Il case non dona molto di più al design complessivo, ma l'importante è essere presenti.

Sul fronte materiali, il policarbonato è ben sfruttato ed al tatto sembrano dare una buona sensazione di avere un prodotto di sicura qualità.

Funzioni smart

Il punto a favore di questi Tronsmart Onyx Apex. I controlli touch sono molto precisi e quindi si possono ottenere gesti più immediati. Ed in effetti, effettuata la connessione Bluetooth, non dovrete temere perdite di stabilità o segnale, visto che il codec Qualcomm QCC3040 fa assolutamente il suo dovere.

Notevole inoltre la presenza del Bluetooth 5.2, che permette appunto di non avere mai perdite di stabilità una volta connessi ad un dispositivo. Comodo il supporto sia a Siri, sia a Google Assistant. Piccola nota dolente, l'applicazione dedicata, visto che il supporto agli Onyx Apex non c'è ancora.

Capitolo ANC. Molto convincente la cancellazione del rumore di questi auricolari Tronsmart Onyx Apex in recensione. Ci hanno dato garanzie e permettono di avere un isolamento giusto e gradevole per quando ci serve studiare, lavorare o semplicemente riposare da rumori esterni.

Qualità audio – Tronsmart Onyx Apex

La risposta alla domanda sulla qualità audio di questi auricolari è molto semplice: perfettamente nella media della fascia di prezzo. Non c'è chissà che spinta importante, hanno un audio sufficiente e chiaro, ma non c'è da aspettarsi miracoli sonori. L'aptX fa il suo dovere, senza dubbio, ma non abbiamo potuto gridare al miracolo.

Meglio sicuramente in chiamata, dove la riduzione del rumore fa il suo dovere e i microfoni pure. Insomma, avete già capito dove vogliamo andare a parare: questi auricolari sono ottimi alleati per la mobilità, ma non per ascoltare musica di un certo livello.

Autonomia

Molto buona, come spesso accade già da questa fascia di prezzo, l'autonomia di questi auricolari Tronsmart. E vale il discorso dell'audio, dovendoli utilizzare come alleato per chiamate e isolamento vi dureranno davvero tanto, quindi possiamo dire che fanno sicuramente il loro lavoro.

Recensione Tronsmart Onyx Apex – Prezzo e conclusioni

E veniamo quindi al dunque di questa recensione dei Tronsmart Onyx Apex. Per poter capire tutto il contesto va spiegato il prezzo, anzitutto. Ed in effetti, il range intorno ai 40-45€ li rende degli ottimi auricolari TWS, per molti target di utenza. Il consiglio che si può dare però è di rivolgerli a chi cerca degli onesti gregari per la quotidianità, tra telefonate e semplice cancellazione del rumore. Se li guardate per la musica, non sono forse quello che potreste farvi andare bene appieno.

Trovate tutte le informazioni in merito sul sito di Tronsmart a questo link, mentre per l'acquisto vi lasciamo il box con il codice sconto su Amazon.

