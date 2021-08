Recensione OneOdio Pro C (Y80B): le cuffie da studio wireless per DJ in erba

Le cuffie over-ear, cioè quelle molto grandi, negli ultimi tempi di dividono spesso in modelli da relax wireless (con ANC) e quelle da studio. E poi ci sono quelle soluzioni ibride, magari per chi vuole fare entrambe le cose. Come nel caso delle cuffie over-ear wireless da studio OneOdio Pro C (o Y80B) protagoniste della nostra recensione: saranno riuscite a fare quello per cui sono pensate?

Recensione OneOdio Pro C (Y80B)

Contenuto della confezione

La scatola delle cuffie OneOdio Pro C in recensione è la classica confezione che il brand riserva ai suoi prodotti, non troppo premium ma ben curata e soprattutto dotata di buoni accessori. Infatti all'interno, oltre alle cuffie che troviamo nel sempre comodo sacchetto in similpelle, troviamo il cavo jack 3.5/3.5 mm con microfono incorporato ed un cavo Micro USB per ricaricarle, un po' anacronistico ma per quanto costano va anche bene.

Design e materiali

Molto simili nello stile alle Pro-50 e Pro-10 che provammo qualche tempo fa, ma anche alle A70 sempre provate insieme alle A10, le OneOdio Pro C in recensione, nonostante siano prevalentemente in policarbonato e con finiture in similpelle, danno una buona sensazione al tatto. I materiali sono di ottima fattura e l'indosso è davvero comodo (ma d'estate scaldano i padiglioni).

Funzioni smart

Essendo delle cuffie over-ear, i controlli smart sono relegati ai tasti fisici che chi ha provato questo prodotto gradisce e preferisce in questo tipo di soluzione. Aldilà della soggettività, fanno il loro onesto compito per alzare o abbassare il volume, accendere, riprodurre, rispondere alle chiamate.

Non esiste, purtroppo storicamente, un'applicazione OneOdio che possa sistemare od equalizzazione. Ma, ripetiamo, per ciò che costano è assolutamente perdonabile. Il Bluetooth 5.0 è tutto sommato

Qualità Audio – OneOdio Pro C

E veniamo al fulcro di questa recensione: come suonano le OneOdio Pro C? A dirla tutta, suonano bene. Ma con un serio “Però”. Nel senso, cablate fanno il loro ottimo lavoro, con i driver da 50 mm e l'impedenza da 32 Ω, anche la musica Lossless può portarvi qualche soddisfazione da audiofili di livello base e anche per i DJ in erba.

Quanto all'ascolto generalista wireless, parliamo di un prodotto medio gamma. Non pulitissimo il suono, si può ascoltare bene ma non chiedete miracoli quando ascoltiamo musica in Bluetooth. In chiamata, per un prodotto tutto sommato non pensato per questo utilizzo, la qualità è più che sufficiente.

Autonomia

Possiamo definire nella media l'autonomia di queste cuffie. Le OneOdio Pro C, con la loro batteria da 1.500 mAh, riescono a portarci varie ore di ascolto ma non sono infinite. Nel complesso, possono durare anche 50-60 ore con una carica e va anche bene così.

Recensione OneOdio Pro C (Y80B) – Prezzo e conclusioni

Per trarre le conclusioni giuste su queste OneOdio, bisogna partire (come spesso accade) dal prezzo. Acquistandole su Amazon, le Pro C si trovano a circa 40-45€ e tutto sommato il prezzo è più che onesto per quello che offrono.

Per questo, le cuffie OneOdio Pro C vanno consigliate a chi vuole una buona cuffia ma senza pretendere una Sennheiser, ma anche a qualche ragazzo che si sta affacciando al mondo della musica da studio per provare a fare il DJ, con il plus di poterle utilizzare ovunque.

