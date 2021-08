Realme entra nella Top 5 in Europa, con una crescita del 1800%

Dopo aver visto il successo di Xiaomi grazie all'ultimo report di StrategyAnalytics, ora tocca a Realme mostrare un risultato di tutto rispetto. La compagnia asiatica è entrata nella top 5 dei produttori di smartphone in Europa, in seguito ad una crescita su base annua del 1800%!

Realme nella Top 5 in Europa per il Q2 2021

Dall'inizio della sua espansione nel mercato europeo nel 2019, Realme si è affermata come il brand di smartphone in più rapida crescita. In breve tempo, l'azienda tecnologica ha conquistato vari traguardi e si è fatta apprezzare tanto anche alle nostre latitudini, fino all'ennesima soddisfazione. Il brand è entrato nella Top 5 delle aziende di smartphone in Europa, registrando un tasso di crescita su base annua del 1800%. Nel secondo trimestre del 2021 Realme ha spedito quasi 2 milioni di unità.

Questa crescita esponenziale, a cui si è assistito raramente nel mercato degli smartphone, non accenna ad arrestarsi e di certo ne vedremo delle belle anche nel corso dei prossimi mesi. Non a caso Realme ha presentato di recente la sua tecnologia MagDart: per la prima volta il mondo Android può fare affidamento sulla ricarica wireless magnetica!

