Realme Pad si mostra nei press render “ufficiosi”: ecco come sarà

L'interesse alla creazione di un vero e proprio ecosistema lo vediamo confermato dal lancio di questo Realme Pad. Non si tratta di un segreto, anzi è ormai un trend consolidato per la stragrande maggioranza delle compagnie asiatiche: basti pensare a Xiaomi e al suo approccio lifestyle. Dopo aver ampliato il proprio pacchetto con cuffie, smartwatch, accessori e TV potrebbe essere giunto il momento di puntare anche ad altri settori. Oltre al prossimo Realme Book, Realme Pad farà parte del prossimo capitolo: ecco tutto quello che sappiamo sul primo tablet del brand asiatico.

Aggiornamento 02/08: dopo i render di OnLeaks, il noto insider pubblica i press render ufficiosi di Realme Pad. Trovate tutti i dettagli direttamente nell'articolo, nella sezione dedicata a design e display.

Realme Pad: spuntano i primi dettagli sul tablet del brand

Design e display

Era soltanto questione di tempo prima che anche Realme Pad fosse soggetto alla classica fuga di immagini che ci permette di scoprire come sarà fatto. Dopo le prime immagini di OnLeaks – con dei render realizzati sulla base della indiscrezioni – ora finalmente sono disponibili anche i press render ufficiosi. Questi ci mostrano il primo tablet del brand da tutte le angolazioni.

1 di 5

Possiamo notare una scocca metallica dallo spessore piuttosto contenuto, caratterizzata da un retro in due colorazioni (grigio scuro oppure oro). A differenza dei render precedenti, qui non troviamo una doppia texture anche se la linea di separazione tra le due zone del tablet resta. Per quanto riguarda la parte frontale i vari render coincidono, con un pannello ampio ma dotato di cornici che restano visibili.

Render basati sui leak

Secondo le informazioni trapelate in rete, Realme Pad dovrebbe avere una diagonale abbastanza ampia, con uno schermo da 10,4″, di cui non conosciamo ancora la risoluzione. Con dimensioni pari a 246,1 x 155,8 x 6,8 mm, lungo il frame laterale troviamo una porta USB Type-C ed il tasto Power. Ci sono anche i sempre utili speaker stereo, ideali per la fruizione di contenuti multimediali.

Si parla poi della presenza di uno stylus. In questo modo, Realme competerebbe testa a testa con Xiaomi, visto che anche il suo prossimo Mi Pad 5/Mi Tab 5 dovrebbe esserne provvisto.

Hardware

Anche per la parte l'azienda non ha svelato praticamente nulla. Se proprio dovessimo fare dei pronostici punteremmo sullo Snapdragon 778G o 870, ma ovviamente si tratta solo di un'ipotesi. Non appena ci saranno novità provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

Intanto il primo tablet di Realme ha ricevuto la certificazione TUV in merito alla batteria: il documento ce ne svela la probabile capienza ma non è dato di sapere quale tipo di ricarica troveremo. Realme Pad è alimentato da un'unità da 7.100 mAh: un'unità capiente ma nonostante ciò non sembra aver impattato sullo spessore del terminale (almeno stando alle presunte immagini dal vivo trapelate nei giorni scorsi).

So yes, both the LTE and Wi-Fi only variants of the Realme Pad have now received the IMDA certification.

Feel free to retweet.#Realme #RealmePad pic.twitter.com/bPgvQRQqoU — Mukul Sharma (@stufflistings) July 29, 2021

Una nuova certificazione ottenuta da Realme Pad ci porta a conoscere due versioni dello stesso dispositivo. Infatti, dalla certificazione IMDA in India, apprendiamo che avremo una versione Wi-Fi ed una LTE, così da non farsi mancare nulla. Questo pone il tablet in pura propensione alla portabilità.

Fotocamera

Oltre ad aver appreso che i modelli potrebbero essere due, conosciamo tramite un leak anche quello che dovrebbe essere il sensore di entrambi. Si parte dal fatto che dovrebbero essere da 8 MP in entrambe le soluzioni, ma il modello Wi-Fi avrebbe un'apertura focale f/2.0, mentre quello nella versione LTE potrebbe essere con apertura f/2.8. Ovviamente, nulla è confermato e bisognerà attendere dettagli ufficiali per capirne di più.

Realme Pad – Prezzo e data d'uscita





Similmente a quanto detto con il lancio del notebook, anche Realme Pad è stato solo annunciato ma non ufficializzato. Durante l'evento del flagship GT Global, il 15 giugno, la compagnia si è limitata a svelare l'esistenza del dispositivo, ma il lancio avverrà nei prossimi mesi. Vista la presenza di varie certificazioni, il periodo più papabile sembrava essere agosto 2021, ma da nuove indiscrezioni, pare che Madhav Sheth, CEO Global del brand, abbia confermato in un meet up che il tablet dovrebbe arrivare per il mese di settembre 2021, quanto meno in India.

Intanto, la divisione nostrana ha già confermato che il tablet arriverà anche in Italia, così come il primo notebook del brand: tuttavia disponibilità e prezzi saranno comunicati prossimamente.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu