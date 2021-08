Realme Narzo 50A si anticipa: primi render

Una delle serie di Realme più apprezzate nei vari mercati Global è sicuramente Narzo. Mai come quest'anno, l'espansione di questa gamma si è estesa fino al mercato italiano e pare che si sia già in procinto di trovare dei successori. Infatti, da un leak sono venuti fuori i render del prossimo Realme Narzo 50A, di cui cerchiamo di capirne anche le specifiche tecniche.

Realme Narzo 50A: tutto ciò che sappiamo

Design e display

Non molto distante dallo stile dei precedenti Narzo 30, il design del 50A, svelato da OnLeaks, si avvale di una trama a righe laterale proprio sotto il bumper fotocamera, molto più esteso. Questo perché nello stesso modulo è incluso anche il sensore d'impronte, che l'azienda ha deciso di sistemare al centro ma comunque in un esercizio stilistico unificato.

Passando al display, non ne conosciamo la risoluzione, ma è molto probabile possa essere in HD+ LCD, considerando il target del prodotto. Non ci aspettiamo abbia un refresh rate a 90 Hz, ma non è del tutto escluso. Tra l'altro, persiste il notch a goccia.

Hardware e fotocamera

Non conosciamo precisamente quale può essere il chipset scelto per questo smartphone, ma dalle prime voci potrebbe essere il MediaTek Helio G88 il SoC designato, quindi Realme lo vede come reale rivale per Redmi 10. Oltre a ciò, abbiamo anche la presenza di un jack audio da 3.5 mm.

Passando al lato fotocamera, Realme Narzo 50A si dovrebbe avvalere, visti i render, di 3 sensori. Il principale pare possa essere da 13 MP, degli altri non se ne conosce entità, ma ci aspettiamo macro, profondità oppure monocromatico. Per la selfie camera, pare che il sensore sia invece da 8 MP.

Realme Narzo 50A – Prezzo e data di uscita

Ulteriore incognita per il prossimo Realme Narzo 50A è senza dubbio quando ci sarà la data di uscita e ovviamente il prezzo. Non ci aspettiamo possa costare più di 120€ al cambio o comunque sul mercato Global. Quanto all'arrivo nello stesso, ci aspettiamo possa avvenire intorno ai mesi autunnali.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu