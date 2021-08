Realme Book: vendita milionaria in appena 5 minuti

Presentato congiuntamente in più parti del mondo, il nuovo laptop di Realme pare aver già costruito una sua base di successo. Infatti, si registrano già ottime vendite in Cina in pochi minuti per Realme Book, che vuole continuare a stupire anche negli altri mercati.

Realme Book: tutti i numeri delle prime vendite in Cina

Stando a quanto riporta il brand stesso, il Realme Book versione Cina (andato in vendita proprio oggi, 25 agosto 2021) ha da subito sortito l'effetto sperato. Questo perché, raggruppando lo store del brand, JD.com e Huantai Mall (store congiunto con OPPO e OnePlus) ha raggiunto un totale di 10 milioni di yuan (circa 1.3 milioni di euro) in appena 5 minuti.

Il risultato per Realme è effettivamente da non sottovalutare, considerando che si tratta di un brand giovane e che si immetteva in un mercato che definire saturo è un eufemismo. Eppure, sembra che le combinazioni di portabilità importante ed un'ottima configurazione hardware di cui sono equipaggiati, considerando che in patria esiste solo la versione con Intel Core i5 a prezzi molto più bassi rispetto ai modelli Global, ha portato ai notebook di Realme un'impronta di fiducia da parte degli utenti.

Bisognerà capire ora come venderanno questi Realme Book anche in mercati molto esigenti come l'Europa, ma il brand in giallo può dirsi sicuramente soddisfatto di ciò che sta vivendo, in tutti i settori in cui opera a livello di dispositivi.

