Realme 8 Pro, 8 5G e Buds Air 2: ora si fa sul serio con l’offerta Amazon

La crescita di brand che definiremmo “affiliati” ai grandi come Xiaomi e OPPO ha portato ad ampliare il catalogo di scelta degli smartphone e non solo. Come nel caso di Realme, che nel 2021 propone tra i medio gamma il suo Realme 8 Pro, ma anche il modello 8 5G e gli auricolari TWS Buds Air 2 che non hanno nulla da invidiare ai pari categoria, soprattutto in offerta su Amazon.

Realme 8 Pro, 8 5G e Buds Air 2: ecco perché acquistarli con l'offerta Amazon

Ma quale scegliere tra i due smartphone Realme? Se cercate una fotocamera di livello alto, un design molto particolare e soprattutto un display Super AMOLED, allora non abbiate dubbi: Realme 8 Pro, versione 6/128 GB, è quello che fa per voi, grazie ai suoi 108 MP ed un sempre ottimo chipset Snapdragon 720. Per tutte le curiosità, non manca la nostra recensione.

Se vi serve poi un modello 5G, che magari vi porti nella prossima generazione della telefonia spendendo davvero poco, bisogna affidarsi a Realme 8 5G, in versione 4/64 GB. Molto simile nelle fattezze al resto della gamma Number 8, come possiamo vedere anche dalla recensione, è un prodotto davvero interessante, grazie al suo Dimensity 700, che in fascia media sta facendo molto bene.

Infine, se volete ascoltare musica ad un ottimo livello, senza per questo spendere un capitale, potete affidarvi ai Realme Buds Air 2, l'ultima proposta ANC del brand, che si avvalgono di un'ottima ingegnerizzazione e di ottimi bassi.

Trovate tutti questi prodotti Realme in offerta su Amazon, ma bisogna affrettarsi perché sarà solo per pochi giorni. Ovviamente tutti godono della comodissima garanzia e spedizione diretta dall'e-commerce. I link all'acquisto sono qui in basso: se non doveste riuscire a visualizzarli correttamente, vi ricordiamo di disabilitare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Realme (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad Amazon, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

