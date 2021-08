Oukitel WP13 è il nuovo rugged phone Dual 5G con termometro a infrarossi

La compagnia cinese torna alla riscossa con Oukitel WP13 5G, un rugged phone di tutto rispetto, con uno stile aggressivo ed una fotocamera da 48 MP. E dato che non si fa mancare nulla troviamo anche un pratico termometro IR, ormai un must have per questa tipologia di smartphone.

Oukitel WP13 5G: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo rugged phone

Design e e display

Ovviamente, trattandosi di un rugged phone ci troviamo alle prese con uno smartphone tutto da maltrattare. Niente cover e custodie: Oukitel WP13 5G presenta tutte le certificazioni di rito contro acqua, polvere, urti, cadute e temperature estreme (IP68, IP69K, MIL-STD-810G). Si tratta di uno smartphone perfetto per determinate categorie di lavoratori (che per forza di cose hanno bisogno di telefoni robusti) o per gli utenti più sportivi o appassionati di escursioni. Caratterizzato da una forma squadrata ed un corpo in materiali ultra-resistenti, il dispositivo offre un display InCell da 6.52″ con notch a goccia e risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel). La selfie camera è un modulo Sony IMX314 da 8 MP.

Specifiche

Sul retro del nuovo rugged phone trova spazio una tripla camera da 48 + 2 + 0.3 MP con un modulo principale Sony IMX582, macro e bokeh. La batteria è un'unità da 5.280 mAh, con ricarica da 18W tramite interfaccia Type-C. Il cuore di Oukitel WP13 è il chipset Dimensity 700 di MediaTek; non manca il supporto Dual SIM 5G mentre tra le varie funzioni troviamo anche un pratico termometro ad infrarossi integrato, utile per misurare la temperatura in qualsiasi momento.

Oukitel WP13 5G: prezzo, disponibilità e offerte

Il nuovo Oukitel WP13 5G è già disponibile all'acquisto sia su AliExpress che su Banggood, ovviamente in offerta lancio. A proposito di promozioni, vi segnaliamo che su AliExpress il prezzo scenderà a 199.99$ fino all8 agosto, con il codice WP13ZB. Le promo continuano dal 9 al 15 agosto, con in regalo un paio di cuffie TWS del brand per i primi 300 utenti, sempre al prezzo di 199.99$ (stavolta in offerta lampo). Sempre nel periodo dal 9 al 15 agosto, su Banggood basterà utilizzare il coupon BGOTWP13 per ottenere il prezzo di 229.99$.

Articolo sponsorizzato.

