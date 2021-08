OPPO è pronta ad annunciare la Under-Screen Camera di seconda generazione

Come un fulmine a ciel sereno la divisione cinese di OPPO ha annunciato tramite i social l'arrivo della tecnologia USC 2, ossia la Under-Screen Camera del brand. Si tratterà della seconda generazione della fotocamera sotto il display targata OPPO, in dirittura d'arrivo… tra pochissimo!

OPPO USC 2: la nuova Under-Screen Camera è in arrivo

Ricordiamo che la prima generazione ha debuttato durante il MWC di Shanghai del 2019 (qui trovate tutti i dettagli): per l'occasione OPPO ha mostrato al mondo la sua Under-Screen Camera. Dopo l'evento hanno cominciato a fare capolino video ed indiscrezioni e poi il vuoto totale. Stando alle ultime novità, pare che il primo smartphone di OPPO con fotocamera sotto il display potrebbe arrivare proprio nel 2021, ma finora mancano dettagli ufficiali. In realtà mancano ancora informazioni sul dispositivo, ma la compagnia cinese è pronta ad alzare il sipario sulla nuova versione della sua tecnologia.

Tramite un poster sui social cinesi, la compagnia ha annunciato novità in arrivo per il 4 agosto: si tratterà dell'annuncio della fotocamera sotto il display di seconda generazione, forse in arrivo come OPPO USC 2 (Under-Screen Camera 2). Ma quali saranno le novità?

Ovviamente l'azienda non ha svelato nulla, ma è facile fare dei pronostici. Non abbiamo alcuna certezza – ovviamente – eppure è probabile che OPPO abbia deciso di puntare su un'esperienza migliorata, come ZTE. La connazionale, nella sua ultima incarnazione della fotocamera nel display, ha aggiunto un refresh rate a 120 Hz ed una densità di pixel maggiore nell'area della fotocamera (400 PPI), in modo da celarla al meglio. Queste novità sono state lanciate con ZTE Axon 30 5G, anche se lo smartphone manca di una novità presente invece nei prototipi dell'azienda, ossia il riconoscimento facciale 3D. Vedremo se anche OPPO annuncerà migliorie di questo tipo oppure se avrà in serbo altre sorprese.

