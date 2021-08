OPPO Reno 6/6 Pro 5G in Italia: abbiamo la data ufficiale

La nuova serie del brand ha debuttato in patria ed ora ecco che la famiglia è pronta ad uscire dalla Cina: OPPO Reno 6 e Reno 6 Pro Global sono ufficiali in India e teniamo le dita incrociate per un possibile debutto anche alle nostre latitudini. Intanto andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche, prezzo e uscita dei nuovi modelli dedicati al mercato internazionale.

Aggiornamento 03/08: dopo la data di presentazione di OPPO Reno 6 5G e Reno 6 Pro 5G in Italia, spuntano novità anche per quanto riguarda il modello Pro+. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo, nella sezione dedicata a questa variante.

OPPO Reno 6 e Reno 6 Pro Global ufficiali: tutto quello che c'è da sapere

Reno 6

Design e display

Lanciata a fine maggio, la serie Reno 6 ha debuttato in tre versioni, con Dimensity 900, 1200 e Snapdragon 870 di Qualcomm. In occasione del rilascio internazionale la casa cinese ha presentato solo due modelli, lasciando fuori la variante maggiorata. Abbiamo quindi OPPO Reno 6 e Reno 6 Pro, dotati delle medesime caratteristiche delle controparti lanciate in Cina.

Nel caso di OPPO Reno 6 abbiamo quindi un display AMOLED da 6.5″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9, con refresh rate a 90 Hz. Si tratta di una soluzione flat mentre l'aspetto generale del dispositivo è decisamente squadrato e stiloso. Il fratello maggiore Reno 6 Pro adotta invece uno schermo con bordi curvi, ancora una volta un pannello AMOLED da 6.5″ Full HD+.

Nel caso del modello Pro le forme sono più affusolate, con una doppia curvatura fronte/retro. Il layout della fotocamera resta invariato nei due modelli ma nel Pro troviamo quattro sensori (nella versione standard abbiamo invece una tripla camera). Entrambi presentano un lettore d'impronte digitali sotto al display.

Hardware e fotocamera

OPPO Reno 6 Global, come la controparte cinese, monta un chipset Dimensity 900 di MediaTek accompagnato da 8 GB di RAM e da 128 GB di storage UFS 2.1. La batteria è un'unità da 4.300 mAh con ricarica rapida da 65W. Passando al fratellone Reno 6 Pro, in questo caso il SoC è il Dimensity 1200, con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria UFS 3.1. La ricarica rapida non cambia mentre la batteria sale a 4.500 mAh.

Passando al comparto fotografico, i due smartphone presentano una selfie camera da 32 MP inserita in un punch hole. Per Reno 6 abbiamo una tripla fotocamera principale da 64 MP con grandangolo e macro; per il modello Pro si passa ad una Quad Camera da 64 + 8 + 2 + 2 MP con grandangolo, macro e un modulo per i ritratti.

Reno 6 Global – Scheda tecnica

Display AMOLED flat da 6,5″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con rapporto in 20:9, refresh rate a 90 Hz , campionamento al tocco a 180 Hz, HDR10+ e protezione Gorilla Glass 5;

(2400 x 1080 pixel) con rapporto in 20:9, refresh rate a , campionamento al tocco a 180 Hz, HDR10+ e protezione Gorilla Glass 5; dimensioni di 156,8 x 72,1 x 7,6 mm per 182 g

SoC MediaTek Dimensity 900

GPU Mali-G68 MC4

8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128 GB di storage UFS 2.1

di storage UFS 2.1 sensore d'impronte nel display e riconoscimento facciale

tripla camera da 64+8+2 MP f/1.7-2.2-2.4 con lenti 6P, grandangolo 119° e macro

f/1.7-2.2-2.4 con lenti 6P, grandangolo 119° e macro selfie camera da 32 MP f/2.4

f/2.4 supporto dual SIM 5G, Wi-Fi 6 Tri Band, Bluetooth 5.2, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS, USB Type-C

batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida Super VOOC 2.0 da 65W

con ricarica rapida Super VOOC 2.0 da sistema operativo Android 11 con ColorOS 11.3

Reno 6 Pro Global – Scheda tecnica

Display AMOLED curvo da 6,5″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con rapporto in 20:9, refresh rate a 90 Hz , campionamento al tocco a 180 Hz, HDR10+ e protezione Gorilla Glass 5;

(2400 x 1080 pixel) con rapporto in 20:9, refresh rate a , campionamento al tocco a 180 Hz, HDR10+ e protezione Gorilla Glass 5; dimensioni di 160 x 73,1 x 7,6 mm per 177 g

SoC MediaTek Dimensity 1200

GPU Mali-G77 MC9

12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 256 GB di storage UFS 3.1

di storage UFS 3.1 sensore d'impronte nel display e riconoscimento facciale

quad camera da 64+8+2+2 MP f/1.7-2.2-2.4-2.4 con lenti 6P, grandangolo 119°, macro e lente portrait

f/1.7-2.2-2.4-2.4 con lenti 6P, grandangolo 119°, macro e lente portrait selfie camera da 32 MP f/2.4

f/2.4 supporto dual SIM 5G, Wi-Fi 6 Tri Band, Bluetooth 5.2, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS, USB Type-C

batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida Super VOOC 2.0 da 65W

con ricarica rapida Super VOOC 2.0 da sistema operativo Android 11 con ColorOS 11.3

Reno 6 Pro+ Global dovrebbe arrivare in Europa e in Italia











Nei mesi precedenti ci sono stati avvistamenti – nei database degli enti certificativi – di un possibile Reno 6 Pro+ Global. Un noto leaker indiano ha pubblicato un'indiscrezione decisamente interessante per noi occidentali: stando all'insider, il nostro OPPO Reno 6 Pro sarà in realtà un rebrand di Reno 6 Pro+ cinese e quindi avrà dalla sua lo Snapdragon 870.

OPPO Reno6 Pro 5G for Europe. Will be entirely different from the Indian version.



-6.55", AMOLED, GG5, 2400 x 1080, 90Hz, 402ppi

-Snapdragon 870

-50MP, + 13MP Telephoto + 16MP Ultrawide + 2MP Macro

-32MP Selfie

-Android 11

-4500mAh, 65W

-160.8 x 72.5 x 7.99 mm

— Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) July 30, 2021

Ovviamente non abbiamo la certezza assoluta ma non è da escludere che OPPO lanci in Europa e in Italia due versioni della serie Reno 6, una con Dimensity 900 ed un modello maggiorato con il chipset Qualcomm. Che cosa cambia con questa variante rispetto a quanto visto in precedenza?

Reno 6 Pro+

OPPO Reno 6 Pro+ cinese – quindi quello che dovrebbe essere il nostro Reno 6 Pro – monta un pannello OLED da 6.55″ Full HD+ a 90 Hz mentre cambia leggermente il layout della fotocamera. Questa poi ha dalla sua sensori da 50 + 16 + 13 + 2 MP (con grandangolo, teleobiettivo e macro), con modulo principale Sony IMX766. Come sottolineato poco sopra, l'altra grande differenza riguarda il chipset, ossia lo Snapdragon 870 di Qualcomm. Batteria e ricarica ricalcano il modello Pro (4.500 mAh, 65W).

OPPO Reno 6 e 6 Pro Global ufficiali: prezzo e disponibilità

Il prezzo di OPPO Reno 6 Global è di circa 341€ al cambio attuale (29.990 rupie) per la sola versione 8/128 GB. La variante da 12/256 GB, riservata ad OPPO Reno 6 Pro Global, viene venduta invece al prezzo di circa 454€ al cambio, ossia 39.990 rupie. Entrambi gli smartphone saranno in vendita in India dal mese di luglio, nelle colorazioni Stellar Black e Aurora.

Data e prezzo per l'Italia

Adesso è ufficiale: la serie OPPO Reno 6 5G arriverà ufficialmente in Italia. Il comunicato “Save The Date” ci svela che il 9 settembre ore 10:30 locali si terrà l'evento di lancio online. Negli scorsi giorni è spuntato un leak che mostra quelli che sono i presunti prezzi proprio per il mercato europeo di OPPO Reno 6 e 6 Pro.

OPPO will soon launch 3 phones for Europe, here are their prices:



-OPPO A16: €180

Crystal Black & Pearl Blue



-OPPO Reno6: €490

Arctic Blue & Stellar Black



-OPPO Reno6 Pro: €790

— Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) July 28, 2021

OPPO Reno 6 5G dovrebbe costare 490€ (nelle colorazioni Arctic Blue e Stellar Black), mentre quello Pro si spinge fino a 790€ (con colorazioni Arctic Blue e Lunar Grey). Il prezzo così tanto più alto fa pensare che forse in Europa OPPO Reno 6 Pro sia in realtà un rebrand del Pro+, proprio come anticipato nelle indiscrezioni che abbiamo visto poco sopra.

