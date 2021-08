OPPO prepara il suo flagship con Snapdragon 888+

Ci si interroga su quale sarà effettivamente il primo smartphone ad essere commercializzato con lo Snapdragon 888+. Inizialmente si pensava che il record sarebbe stato dell'Honor Magic 3, poi è comparso iQOO 8 ma il primo sembra che sarà Xiaomi Mi MIX 4. Ma non saranno certo questi tre gli unici smartphone del 2021 ad essere basati sull'ultima soluzione high-end targata Qualcomm. Anche OPPO dovrebbe presto unirsi alla festa, come dimostrano i rumors sull'inedito modello con nome in codice PEYM00, di cui sappiamo già buona parte delle specifiche.

Ci sarà anche un top di gamma con Snapdragon 888+ prodotto da OPPO

Non sappiamo ancora come si chiamerà, quindi, ma sappiamo che OPPO PEYM00 sarà il primo dell'azienda ad essere capitanato dallo Snapdragon 888+. Il SoC a 5 nm contiene una rinnovata CPU octa-core Kryo 680 (1 x 3,0 GHz + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,8 GHz) ed una GPU Adreno 660. Nel caso di questo terminale, si parla di tagli di memoria che includerebbero 8/12 GB di RAM LPDDR5, nonché 128/256 GB di storage UFS 3.1 non espandibile. L'alimentazione sarebbe fornita da una batteria da 4.400 mAh, di cui non sappiamo ancora il supporto alla ricarica rapida (e wireless, nel caso ci fosse).

Una configurazione hardware che sarebbe contenuta in una scocca di dimensioni pari a 158,7 x 73,5 x 8,5 mm per un peso di 180 g. Frontalmente troveremmo uno schermo AMOLED da 6,43″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9, forse con refresh rate a 120 Hz. A chiudere il quadro ci sarebbe un comparto fotografico composto da una tripla fotocamera posteriore da 64+8+2 MP ed una selfie camera da 16 MP, forse punch-hole. Le colorazioni sarebbero Black, Silver e Blue, con una commercializzazione prevista per la Cina.

In tutto ciò, c'è anche un'altra teoria, secondo cui questo OPPO PEYM00 non sarebbe affatto basato sullo Snapdragon 888+. Questo perché il leak non specifica espressamente quale chipset sia contenuto nello smartphone, indicando solamente una frequenza di 3 GHz. E se invece il prossimo flagship OPPO si basasse sul MediaTek Dimensity 1200? Sarebbe lo stesso chipset visto su OPPO Reno 6 Pro, ma le restanti specifiche sono diverse, perciò non dovrebbe trattarsi di una qualche sorta di rebrand.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu