OPPO PC Connect: l’app per il mirroring dello smartphone su PC | Download

OPPO ha lanciato ufficialmente PC Connect, l'app che permette di mettere in comunicazione smartphone e PC. Una feature che di recente abbiamo visto con la MIUI+ di Xiaomi e che adesso permetterà di fare lo stesso anche agli utenti OPPO. E no, non sarà quella sorta di Multi-Screen che avevo ipotizzato avrebbe potuto debuttare con la ColorOS 12, bensì un mirroring dello smartphone su PC. Una volta installata l'app ed effettuato il pairing, si avrà così accesso allo smartphone anche dallo schermo del PC, con tutti i vantaggi che ne conseguono. Basterà tirar giù la tendina dei Quick Settings, cliccare sul toggle “PC Connect” ed essere connessi alla stessa rete Wi-Fi del PC per veder comparire il pop-up di pairing sullo schermo del PC.

PC Connect è l'app di OPPO per mettere in comunicazione smartphone e PC

Utilizzare PC Connect significa avere il mirroring dello schermo dello smartphone su quello del PC, potendo così interagire tramite mouse e tastiera. Questo facilita di molto la gestione dei files, potendo spostarli “drap and drop” più rapidamente fra i due dispositivi, ma non solo. Permette di aprire un file presente sullo smartphone e modificarlo direttamente sul PC, molto comodo soprattutto se si ha a che fare con un documento di testo. La sincronizzazione riguarda anche la clipboard, perciò i copia/incolla potranno essere eseguiti da un dispositivo all'altro.

Durante la connessione, poi, verrete notificati a schermo dell'arrivo di chiamate ed SMS sullo smartphone, potendo scegliere se interagirci o meno. Infine, scattare una foto o effettuare uno screenshot farà sì che l'immagine venga direttamente condivisa anche sul PC, per condividerla o modificarla dal grande schermo.

Per quanto riguarda i requisiti richiesti, OPPO PC Connect funziona con tutti i PC con almeno Windows 10. Quando sarà disponibile potrete scaricarla direttamente dal sito ufficiale, ma al momento non è ancora possibile farlo. Non è ancora chiaro quando lo sarà, ma potrebbe essere rilasciata con il prossimo aggiornamento alla ColorOS 12.

