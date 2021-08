Volete una ColorOS migliore? Rispondete al sondaggio OPPO

Hai uno smartphone OPPO e vorresti partecipare al miglioramento della ColorOS? Proprio per questo, il team ColorOS ha dato la possibilità alla propria community di prendere parte al processo di affinamento software. Questo è possibile grazie ad un sondaggio, con cui OPPO cerca di inglobare nel suo lavoro di ottimizzazione anche il parere dei propri consumatori ed utilizzatori dei suoi smartphone.

OPPO chiede alla sua community come migliorare l'esperienza software della ColorOS

Il soggetto del sondaggio OPPO riguarda in particolar modo la traduzione della ColorOS, in modo da capire come migliorare la conversione testuale della UI proprietaria. Effettivamente le ultime versioni della ColorOS sono ben fatte, ma presentano alcune traduzioni italiane non sbagliate ma non sempre facilmente comprensibili. E questo potrebbe rispecchiarsi anche in altre lingue che non siano il cinese, madre lingua dei creatori di OPPO e ColorOS.

Ciao da OPPO! Vogliamo migliorare la vostra esperienza con la lingua sui nostri telefoni e apprezzeremmo il vostro prezioso feedback. Questo sondaggio è confidenziale, anonimo e, soprattutto, richiede solo pochi minuti. Le tue risposte verranno utilizzate solo per aiutarci a migliorare l'esperienza con i nostri telefoni, quindi sentiti libero di rispondere nel modo più onesto possibile. Grazie per la vostra partecipazione e supporto.

Il sondaggio chiede se si siano trovate traduzioni errate, sia a livello grammaticale, ortografico che di punteggiatura, nella UI dei vari servizi inclusi nella ColorOS. Questi includono elementi quali impostazioni, setup wizard, contatti, cloud, fotocamera, galleria e l'app Soloop. Si prosegue chiedendo se la UI della ColorOS abbia elementi difficili da comprendere in termini logici. Inoltre, fra le domande si chiede se manchino delle parti di testo, se tutto sia correttamente localizzato e se ci siano dei problemi di consistenza fra le parole utilizzate nei vari menu. Se foste interessati, potete dire la vostra compilando il sondaggio dedicato.

