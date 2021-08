OPPO K9 Pro appare in rete, fra immagini e Dimensity 1200

Si ipotizzava che l'inedito OPPO PEYM00 potesse essere uno dei primi con Snapdragon 888+, ma così non sarà. Al contrario di Honor Magic 3, iQOO 8 e Xiaomi Mi MIX 4, questo smartphone OPPO si baserà sulla soluzione high-end di Qualcomm. Sto parlando del Dimensity 1200, lo stesso chipset che possiamo trovare a bordo di modelli come OnePlus Nord 2, Realme GT Neo Flash, Redmi K40 Gaming e lo stesso OPPO Reno 6 Pro. Oltre alle specifiche tecniche, abbiamo le immagini dello smartphone, perciò vediamo come si presenterà.

OPPO K9 Pro si prepara al lancio con MediaTek Dimensity 1200

Design e display

Non sappiamo ancora con certezza come si chiamerà, ma questo OPPO PEYM00 è quasi certamente un nuovo modello della serie K. Lo si evince dalla dicitura “09-K Pro” nel modulo fotografico, perciò dovrebbe trattarsi di OPPO K9 Pro. Comparso nel database TENAA, le immagini ci mostrano un design diverso da K9, con una scocca in metallo ed una sezione in vetro che raccoglie la succitata dicitura ma anche e soprattutto i sensori fotografici.

Stando alle specifiche, OPPO PEYM00 avrà uno schermo punch-hole AMOLED da 6,43″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9, con sensore d'impronte sotto al display.





Hardware

Come anticipato, i rumors parlano di OPPO K9 Pro come di uno degli smartphone con Dimensity 1200. Questo significherebbe il passaggio dalla piattaforma Qualcomm (Snapdragon 768G) di K9 ad una MediaTek. Il SoC è realizzato a 6 nm ed integra una CPU octa-core (1 x 30 GHz A78 + 3 x 2,6 GHz A78 + 4 x 2,0 GHz A55) e una GPU Mali-G77 MC9. In accoppiata troveremmo 8/12 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di storage interno. Ad alimentare il tutto ci sarebbe una batteria da 4.400 mAh, mentre il software si baserebbe su Android 11.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, posteriormente ci sarebbe una tripla fotocamera da 64+8+2 MP con grandangolare e macro/profondità. Sul davanti, invece, c'è una selfie camera da 16 MP.

Prezzo e data d'uscita

Disponibile nelle colorazioni Black, Silver e Blue, non sappiamo ancora quando verrà presentato OPPO K9 Pro, né a che prezzo verrà proposto.

