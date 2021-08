ColorOS 12: l’assistente vocale OPPO si lascia scappare la data di uscita

Gli assistenti vocali sono sicuramente una delle realizzazioni software più interessanti e utili che possano esserci. Capita però che, tramite easter egg volontari o meno, possano lasciarsi scappare informazioni molto interessanti per gli utenti in merito a nuove tecnologie o prodotti. Come è successo con l'assistente vocale di OPPO, Breeno, che ha svelato la data di uscita della ColorOS 12.

ColorOS 12: ecco quando arriva secondo l'assistente vocale di OPPO

A rivelare il curioso è stato il leaker di Weibo Bad Reviews, che ha mostrato come Breeno, sollecitato dalla domanda sull'arrivo della ColorOS 12, abbia raccontato praticamente vita, morte e miracoli sull'evento di presentazione. E come rivelato dallo stesso blogger, conosceremo nel dettaglio il nuovo sistema OPPO il prossimo 13 settembre 2021, esattamente alle ore 15:00 cinesi.

Questa curiosità, venuta ormai fuori, è stata poi corretta da OPPO stessa, dato che se adesso si chiede a Breeno quando uscirà la ColorOS 12, esso risponderà che l'evento di lancio sarà a breve, senza però specificare quando. In ogni caso, pare che arriverà momentaneamente ancora con Android 11 e sarà ispirata ad Android 12, che arriverà poi successivamente.

Insomma, sembra che sarà un mese di settembre 2021 scoppiettante per quanto riguarda la tecnologia, con prodotti ed eventi di tutto rispetto da parte di tutti brand, che sembra abbiano ingranato la quarta su tante sfaccettature. Se volete saperne di più sulla ColorOS 12, potete consultare l'articolo dove vi indichiamo gli smartphone OPPO e OnePlus che la riceveranno.

