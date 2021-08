OPPO e ColorOS 12: ecco quali modelli si aggiorneranno

Con la presentazione ufficiale di Android 12 da parte di Google, tutti i vari produttori hanno iniziato a testarlo, fra cui anche OPPO sotto forma di ColorOS 12. Non sappiamo ancora se effettivamente questo sarà il nome della prossima UI di OPPO, ma è altamente probabile. Assieme a Xiaomi, OnePlus, vivo ed altre realtà, OPPO lavora a stretto contatto con gli sviluppatori Google per migliorare l'esperienza software dei propri smartphone. Al Google I/O 2021 è stata presentata la nuova versione di Android e l'azienda ha ufficializzato il lancio della primissima Developer Preview a bordo di OPPO Find X3 Pro. Ma cosa possiamo aspettarci dalla futura versione dell'interfaccia proprietaria targata ColorOS?

Aggiornamento 31/08: OPPO ha pubblicato la roadmap per il rilascio della ColorOS 12 Beta. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo, nella nuova sezione dedicata.

OPPO sta testando la ColorOS 12: ecco quali saranno le novità con Android 12

Uno dei punti cardine di Android 12, e quindi della ColorOS 12 di OPPO, sarà il comparto che lega sicurezza e privacy. Un argomento sempre molto caro ad OPPO, che già nelle attuali versioni della ColorOS utilizza varie feature per proteggere i propri utenti. Nella nuova versione di Android vedremo nuove implementazioni, come per esempio la possibilità di sfruttare una posizione GPS approssimata. Una funzione utile per restituire una geolocalizzazione “camuffata” sotto forma di zona generica a tutte quelle app che crediamo non necessitino di sapere la nostra posizione esatta.

Altra novità importante sarà l'indicatore per microfono e fotocamera, ovvero una sorta di LED di notifica a schermo che aiuterà a sapere quando un'app li sta utilizzando. Inoltre, tramite un apposito widget, gli utenti potranno bloccare istantaneamente l'accesso a microfono e fotocamera per tutte le app in esecuzione. Con Android 12, poi, sarà anche permessa l'ibernazione delle app non utilizzate per oltre 90 giorni, recuperando spazio utile in memoria.

Sempre parlando di ColorOS 12, il team OPPO ha fatto sapere che sta lavorando per renderla un'interfaccia più intuitiva e personalizzabile. Come sappiamo, infatti, la novità principale di Android 12 è l'esordio dello stile estetico Material U. Uno stilema visivo che permetterà agli utenti di vivacizzare la UI con più opzioni di customizzazione, potendo anche scegliere una palette cromatica in base allo sfondo dello schermo. Il major update porterà migliorie anche per il gaming, dato che le app saranno in grado di restituire un feedback tattile in sincrono con il reparto sonoro.

ColorOS 12: tutte le indiscrezioni sul design

Il lavoro che OPPO sta apportando alla sua interfaccia utente dovrebbe essere basato su uno studio tra le varie UI presenti sul mercato degli smartphone. Infatti, come riportato da vari leaker, ci saranno elementi ispirati alla MIUI, ma anche alla Flyme e soprattutto alla Hydrogen di OnePlus, che avrà un impatto importante per i modelli che arriveranno in Occidente. Curiosamente, la ColorOS 12 avrà anche degli spunti dalla Smartisan OS e probabilmente non a caso visto l'arrivo di Liu Haizhou nel contesto OPlus.

Mentre aspettiamo maggiori dettagli ufficiali sul design dell'UI, ecco spuntare quelle che dovrebbero essere le prime immagini dal vivo della ColorOS 12 di OPPO. Il look sembra mantenere lo stile dell'attuale versione – per quello che si può notare da questa manciata di scatti rubati – seppur con alcune aggiunte visuali. Ovviamente è bene prendere le immagini con le pinze, almeno fino ad una conferma da parte di OPPO in merito al design della sua prossima interfaccia.

Modelli compatibili

Mancano ancora diversi mesi prima che OPPO rilasci le prime ROM ColorOS 12 su base Android 12. La lista dei modelli di smartphone compatibili, quindi, non è ancora ufficiale ma si basa sulle politiche di aggiornamento che OPPO ha seguito negli ultimi anni. Se foste interessati, le potete consultare nel mio articolo dedicato. Di conseguenza, la lista è provvisoria (e sarà aggiornata nel tempo), dato che sicuramente si aggiungeranno altri modelli nei mesi a venire.

OPPO Find X3, X3 Pro, X3 Neo, X3 Lite, Find X2, Find X2 Pro, Find X2 Neo, Find X2 Lite

OPPO Reno 6, Reno 6 Pro, Reno 6 Pro+, Reno 5, Reno 5, Reno 5 Pro, Reno 5 Pro+, Reno 5 Lite, Reno 5 F, Reno 5 Z, Reno 5 K,Reno 5 A, Reno 4, Reno 4 Pro, Reno 4 Lite, Reno 4 F, Reno 4 Z, Reno 3, Reno 3 Pro, Reno 3 Youth, Reno Ace 2

OPPO F19, F19 Pro, F19 Pro+, F17, F17 Pro

OPPO A95, A94, A93, A92s, A74, A73, A72, A55, A54, A53, A53s, A52, A35, A33, A32, A31, A15, A15s, A12, A9 (2020)

OPPO K9, K7, K7x

ColorOS 12 Beta – Data d'uscita e lista smartphone supportati

Mancano ancora dettagli precisi sull'evento dedicato alla nuova interfaccia proprietaria di OPPO, ma l'azienda ha pensato bene di condividere la roadmap dedicata alla ColorOS 12 Beta con il periodo di uscita e la lista degli smartphone supportati. La prima versione beta dell'UI farà capolino il 12 settembre, un dettaglio importante che lascia intravedere uno spiraglio per la data di presentazione: probabile che l'evento sia fissato per il giorno stesso. Tornano alla lista dei dispositivi, di seguito trovate l'elenco completo.

12 settembre 2021: Find X3, Find X3 Pro, Find X3 Pro Mars Exploration, Reno 6 Pro+, Reno 6 Pro+ Detective Conan Edition, Reno 6 Pro, Reno 6

Find X3, Find X3 Pro, Find X3 Pro Mars Exploration, Reno 6 Pro+, Reno 6 Pro+ Detective Conan Edition, Reno 6 Pro, Reno 6 ottobre 2021: Find X2, Find X2 Pro, Find X2 Pro Lamborghini, Reno 5 Por+, Reno 5 Pro+ Artist, Reno 5, Reno 5 Pro, Reno 5 K, Ace 2, Ace 2 EVA

Find X2, Find X2 Pro, Find X2 Pro Lamborghini, Reno 5 Por+, Reno 5 Pro+ Artist, Reno 5, Reno 5 Pro, Reno 5 K, Ace 2, Ace 2 EVA novembre 2021: Reno 4 Pro, Reno 4 Pro Artist, Reno 4, Reno 4 SE, Reno 3 Pro, Reno 3 Pro Pantone, Reno 3, K9, K7x, K7

Reno 4 Pro, Reno 4 Pro Artist, Reno 4, Reno 4 SE, Reno 3 Pro, Reno 3 Pro Pantone, Reno 3, K9, K7x, K7 dicembre 2021: A95, A93s, A93, A92s, A72, A55, A53

Ovviamente l'elenco fa riferimento alla release della ColorOS 12 Beta in versione China mentre per l'incarnazione Global per ora mancano dettagli.

