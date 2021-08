OnePlus 9 RT dovrebbe essere il quarto flagship 2021 del brand

Da qualche settimana è stato lanciato il mid-range di belle speranze OnePlus Nord 2, che abbiamo anche provato con soddisfazione. Ma la faretra dell'arco del brand di Pete Lau non si è ancora esaurito, nonostante il presunto No al 9T, ed è pronto uno smartphone che andrà a collocarsi tra quelli che possiamo definire top gamma. Infatti, presto arriverà sul mercato il OnePlus 9 RT, di cui iniziamo ad apprendere le prime specifiche tecniche ed il possibile periodo di uscita.

OnePlus 9 RT: tutto quello che sappiamo sul presunto flagship

Design e display

Nelle prime indiscrezioni venute alla luce dal portale Android Central, comprendiamo come il nuovo OnePlus 9 RT possa essere nel design molto simile al 9R, qui in recensione, arrivato nella sola Cina e in India. Questo ci fa pensare che potrebbe trattarsi anche della versione migliorata di tale modello. con però la possibilità di avere un pannello AMOLED con refresh rate a 120 Hz.

Hardware e Software

Primi dettagli in merito a questo smartphone li abbiamo anche per quanto riguarda l'hardware. Il chipset designato per questo dispositivo sarebbe il sempre più frequente Snapdragon 870, similmente al 9R e che quindi avvalora l'ipotesi rebrand.

Cosa che assume ancora più valore se consideriamo la batteria che dovrebbe essere un modulo da 4.500 mAh e soprattutto la ricarica rapida a 65W. Per il software, qui ci potrebbe essere il cambio di passo perché otterrebbe non solo la Oxygen OS 12, ma anche Android 12, quindi ufficialmente il primo del brand ad averlo pre-installato (e forse segnando il debutto per la gamma).

Fotocamera

Interessante la scelta del possibile sensore principale per la fotocamera del OnePlus 9 RT. Infatti, tutto pare esser ricaduto sul Sony IMX766 da 50 MP, che abbiamo già visto sul Nord 2, segnando una probabile unione di specifiche tra i due modelli già citati.

OnePlus 9 RT – Prezzo e data di uscita

Il punto focale è: quando esce quindi il OnePlus 9 RT? Secondo la fonte, il periodo indicato sarebbe il prossimo ottobre 2021, che però dovrebbe vedere purtroppo l'uscita solo in Cina ed in India, proprio come 9R. Il senso effettivamente resta da trovare, però confidiamo di saperne di più prossimamente.

