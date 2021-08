Lo speaker portatile Xiaomi con XiaoAI a metà prezzo su Amazon

Se siete alla ricerca di un speaker Bluetooth piccolo ma affidabile, Xiaomi potrebbe avere la soluzione per voi. Infatti, è ora in offerta lo Xiaomi XiaoAI Portable Speaker a metà prezzo grazie al codice sconto dedicato su Amazon.

Xiaomi XiaoAI Portable Speaker: ecco come averlo in offerta a metà prezzo su Amazon

Prima di darvi i dettagli per acquistare questa comoda mini cassa Bluetooth di Xiaomi, ve ne raccontiamo un po' le caratteristiche. Molto compatto, lo speaker si avvale dell'iconico bianco che contraddistingue i vari prodotti del brand. Se lo guardiamo meglio, ci ricorda un po' quelle radio di fine anni '90 a cui si aggiunge però la qualità del Bluetooth 5.0 e soprattutto una ricarica tramite USB Type-C.

L'autonomia si protrae inoltre fino a circa 6 ore consecutive, grazie alla batteria da 480 mAh. Ovviamente è regolabile tramite l'applicazione XiaoAI, che ricordiamo essere solo in cinese, così da poter usare anche l'assistente vocale di Xiaomi. La potenza nominale dello speaker è da 2W e la distanza massima per la connessione stabile è circa 10 metri.

Trovate lo speaker Xiaomi XiaoAI Portable ora in offerta su Amazon a metà prezzo, che grazie al codice sconto dedicato si traduce in un costo di 16.99€, davvero un ottimo prezzo per lo store.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad Amazon, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

Articolo Sponsorizzato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu