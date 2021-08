Tutti in sella con le potenti eBike Bezior in offerta su Wiibuying

Con la fine di agosto 2021, si ricomincia a guardare alle proprie attività lavorative e di studio. Per raggiungere i luoghi quotidiani, non sempre l'auto o i mezzi pubblici aiutano. Quindi, una eBike può essere una comoda soluzione per poter fare tutto in città. E se sono poi come le bici elettriche Bezior X500 e X1000 in offerta con codice sconto su Wiibuying, allora ha tutto una marcia in più.

Bezior X500 e X1000: ecco il codice sconto dell'offerta per le bici elettriche su Wiibuying

Prima di conoscere come acquistare ad un ottimo prezzo le due eBike, guardiamole nel dettaglio. Partendo dalla X500, abbiamo una bici ben strutturata, con appunto un motore da 500W che abbinato ad una buona batteria da 48V 12.8 Ah, permette di avere un'ottima autonomia fino a 100 km in modalità pedalata assistita e 45 km in full electric. Le ruote sono da 26″ e non mancano un display LCD da 5″, una luce LED per la notte e anche una certificazione IP54 per la pioggia.

Guardando poi al modello superiore, esso mantiene molte specifiche del modello X500, ma la Bezior X1000 si avvale di un motore potente letteralmente il doppio. Infatti, chi la guida può ottenere una potenza fino a 1.000W, che permette una velocità più costante ed un picco massimo raggiungibile in appena 4.9 secondi. Entrambi hanno poi un cambio Shimano a 27 livelli di trasmissione.

Trovate quindi Bezior X500 e X1000 sullo store Wiibuying, che non solo ve le fa acquistare in offerta al prezzo di 1162,57€ e 1.204,12€ con il codice sconto dedicato, ma ve li fa arrivare anche in tempi brevi con spedizione da Europa.

Articolo sponsorizzato.

