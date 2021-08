Midea vi pulisce casa con i robot in offertissima su GShopper

Abbiamo imparato a conoscere la qualità dei prodotti Midea nel corso del tempo, apprezzando il brand in tante sue sfaccettature. Due dei prodotti più validi della gamma sono sicuramente i robot aspirapolvere Midea M7 e M7 Pro, che sono in offerta imperdibile grazie al codice sconto di GShopper con tanto di spedizione da Europa.

Midea M7 e M7 Pro: perché acquistarli e codice sconto GShopper

Come abbiamo già avuto modo di conoscere in recensione, Midea M7 Pro è un robot aspirapolvere dalle affidabili potenzialità e dall'ottima potenza di aspirazione di 4.000 Pa, che di solito si riserva a prodotti ben più costosi. Oltre a ciò, troviamo una batteria da 5.200 mAh e la mappatura completa della casa con cui ovviamente ovviare anche alla funzione lavapavimenti. Se volete il massimo rapporto qualità/prezzo, non ci sono dubbi.

Se invece volete estremizzare ancor di più questo rapporto, il Midea M7 è ancora più indicato, visto che sebbene non abbia tutte le funzioni smart dedicate al modello Pro, si distingue per specifiche tecniche molto simili, con anche la funzione di lavapavimenti e gestione tramite app.

Trovate i due robot aspirapolvere Midea M7 e M7 Pro in offerta con codice sconto su GShopper agli ottimi prezzi di 149 e 199€, a cui va abbinata la spedizione da Europa gratis. Trovate i box dedicati qui sotto.

N.B. Se non doveste visualizzare i box, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu