Meizu pensa solo ai flagship: il nuovo top è dietro l’angolo

La Meizu di oggi non è più l'azienda che abbiamo imparato a conoscere negli anni passati. Un po' come provò a fare Smartisan, anche Meizu ha deciso di provare a ritagliarsi uno spazio nel mercato dedicandosi esclusivamente al mercato premium. Purtroppo a Smartisan non è andata bene, finendo per chiudere i battenti, mentre Meizu sta resistendo. È dal 2020 che porta avanti questa strategia, fra Meizu 17 e 17 Pro prima e Meizu 18 e 18 Pro dopo. E sembrerebbe che ciò stia pagando in termini economici, riuscendo ad avere un business sostenibile.

Meizu sta preparando il suo prossimo top di gamma

Di recente, nel database dell'ente certificativo 3C sono comparsi due terminali Meizu, siglati M182Q e M192Q. Considerata la “somiglianza” con le sigle di Meizu 18 (M181Q) e 18 Pro (M191Q), è probabile che stiamo parlando di Meizu 19 e 19 Pro. Ma c'è anche chi vocifera che possa trattarsi di versioni alternative di Meizu 18 e 18 Pro: anziché con Snapdragon 888, i rumors parlano di Snapdragon 870 e Dimensity 1200.

Fatto sta che, rispetto al 2020, quest'anno potrebbe significare per l'azienda il lancio di più di due modelli. Un leaker cinese afferma che il flagship Meizu è in arrivo e che avrà una potenza maggiorata, forse per l'utilizzo dello Snapdragon 888+. Per ora è ancora presto per parlarne con concretezza, perciò attendiamo maggiori dettagli.

