Meizu 18s e 18s Pro: sono loro i top comparsi sul TENAA?

La Meizu di oggi non è più l'azienda che abbiamo imparato a conoscere negli anni passati. Un po' come provò a fare Smartisan, anche Meizu ha deciso di provare a ritagliarsi uno spazio nel mercato dedicandosi esclusivamente al mercato premium. Purtroppo a Smartisan non è andata bene, finendo per chiudere i battenti, mentre Meizu sta resistendo. È dal 2020 che porta avanti questa strategia, fra Meizu 17 e 17 Pro prima e Meizu 18 e 18 Pro dopo. E sembrerebbe che ciò stia pagando in termini economici, riuscendo ad avere un business sostenibile. Così, il brand ha deciso di sviluppare per poi lanciare due nuovi top gamma, i presunti Meizu 18s e 18s Pro, di cui apprendiamo le prime specifiche tecniche.

Meizu 18s e 18s Pro: cosa sappiamo ad oggi

Design e display

Meizu 18s

La prima notizia era arrivata dal database dell'ente certificativo 3C sono comparsi due terminali Meizu, siglati M182Q e M192Q. Considerata la “somiglianza” con le sigle di Meizu 18 (M181Q) e 18 Pro (M191Q), non è escluso che possano chiamarsi proprio 18s e 18s Pro.

Il TENAA comunque, ha iniziato a fugare sempre più dubbi, in quanto sono finalmente comparsi sia nel design, sia nelle specifiche del display. Un design non lontano dai modelli 18, ma anche una risoluzione del pannello esattamente simile a quella dei precedenti, con una diagonale da 6.2″ 2K+ AMOLED curvo per il 18s e 6.7″ curvo per il modello Pro. Non specificato purtroppo il refresh rate.

Hardware

Meizu 18s Pro

Passando all'hardware, si era vociferato che possa trattarsi di versioni alternative di Meizu 18 e 18 Pro: anziché con Snapdragon 888, i rumors parlano di Snapdragon 870 e Dimensity 1200, ma la risposta del TENAA pare essere molto diversa (e al rialzo).

Infatti, stando alle frequenze registrate nell'ente ministeriale, Meizu 18s e 18s Pro si avvarrebbero entrambi addirittura dello Snapdragon 888+, che chiaramente viene accompagnato da un comparto memorie sostanzioso da 8/12 GB RAM e 128/256 GB. Guardando alla batteria, anche qui non ci sono grosse novità, perché il modello base è dotato dello stesso modulo da 4.000 mAh ed il modello Pro dovrebbe avere lo stesso modulo da 4.500 mAh. Non specificata la ricarica, ma ipotizziamo che sia la stessa e già ottima dei predecessori.

Fotocamera

Anche il comparto fotocamera non dovrebbe variare per quanto riguarda i due nuovi Meizu. Infatti, sul 18s troviamo il modulo triplo già visto sul 18 da 64 + 16 + 8 MP, con un “calo” nella selfie camera che scende a 20 MP nel punch-hole centrale ma che potrebbe essere migliore in qualità rispetto al 44 MP del modello precedente.

Per quanto riguarda Meizu 18s Pro, anche qui sarebbero confermati i sensori 50 + 32 + 8 + 3 MP ed una selfie camera da 44 MP, probabilmente la stessa GH1 del 18 Pro.

Meizu 18s e 18s Pro – Prezzo e data di uscita

Molto difficile prevedere quando usciranno i nuovi Meizu, ma è chiaro che non possa mancare molto considerando che un po' tutti i brand si stanno attrezzando per lanciare il loro “colpi di coda” di fine anno. Per il prezzo, immaginiamo, non ci dovremmo scostare molto dai Meizu 18 e 18 Pro, ma bisogna aspettare qualche informazione in più.

