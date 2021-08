Gli smartwatch Kumi non temono concorrenza con i loro prezzi top

Sebbene siano tanti gli utenti che utilizzano almeno un indossabile, c'è chi ancora non si è avventurato in quest'esperienza. Ebbene, c'è un brand che può far al caso di chi vuole provare un wearable senza spendere troppo ed è Kumi, con i suoi smartwatch dalle varie possibilità.

Kumi KU2 Plus, GW16T, GT5 e N8: smartwatch per tutti i gusti e tasche

Come si distribuisce l'offerta Kumi? Si parte subito a razzo con lo smartwatch Kumi KU2 Plus, dotato di un display curvo da 1.69″, che grazie alla sua batteria da 200 mAh riesce a portare la sua autonomia fino a 5-7 giorni di pieno utilizzo. Ma anche le sue funzioni sono molto intelligenti, grazie a sensori come quello per l'ossigeno nel sangue e addirittura la temperatura corporea in tempo reale, con fino a 24 modalità sportive monitorate.

Per chi vuole salire invece di livello, Kumi offre il GT5, uno smartwatch molto capace che si avvale di feature pressoché introvabili in tale fascia di prezzo. Infatti, potete avviare chiamate Bluetooth grazie allo speaker laterale senza dover utilizzare lo smartphone per rispondere. Inoltre, è impermeabile con certificazione IP68 e non si fa mancare un'ottima batteria, tutta una serie di sensori di monitoraggio ed un bel LED RGB posto sulla corona.

Per chi volesse una soluzione più semplice ma meno costosa, potete rivolgere allora l'attenzione ad un prodotto come il Kumi GW16T, dotato di un ampio display circolare, certificazione IP67 e soprattutto un'ottima batteria da 220 mAh che permette di avere una lunga autonomia. Infine, Kumi offre anche la possibilità di unire utile e dilettevole con lo smartwatch N8, dotato di auricolari TWS integrati. Molto comodo soprattutto quando si fa sport o si è alla guida, così da non dover usare lo smartphone in nessun caso.

Trovate tutti gli smartwatch Kumi subito in offerta su AliExpress, fino al 28 agosto 2021, dove potete ottenerli a prezzi ancora più bassi grazie ai Coupon esclusivi per l'evento di fine estate dell'e-commerce. Vi lasciamo i link con le offerte su KU2 Plus, GT5, GW16T e N8. Per tutte le altre informazioni, vi rimandiamo al sito di Kumi e alla pagina ufficiale del brand su AliExpress.

Articolo Sponsorizzato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu