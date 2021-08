iQOO 8: ufficiale la data di presentazione

L'ultima volta che abbiamo approcciato con il sub-brand di vivo, ci eravamo lasciati con il top mid-range Neo 5 Vitality. Dopo quasi due mesi però, pare sia già tempo del nuovo flagship della compagnia. Infatti, da un poster ufficiale apprendiamo l'uscita del nuovo iQOO 8, di cui vi riportiamo tutte le novità attualmente esistenti.

Aggiornamento 03/08: l'azienda conferma la data di presentazione della prossima generazione iQOO 8. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo, nella sezione dedicata.

iQOO 8: tutto ciò che sappiamo fino ad ora

L'indizio ufficiale per iQOO 8 parte da un poster che il brand ha pubblicato per l'organizzazione di un torneo da gaming con in palio anche la presenza alla presentazione del nuovo smartphone. Particolare la scelta della nomenclatura, visto che non è stato scelto il numero 9 ma bensì il primo numero pari della serie. Probabile che sia un po' come il modello intermedio proprio tra iQOO 7 e iQOO 9.

Design e display

Al momento non ci sono immagini in cui il dispositivo viene mostrato per bene ma durante l'evento ChinaJoy la compagnia asiatica ha mostrato il display che troveremo a bordo del flagship. Secondo le indiscrezioni iQOO 8 sarà dotato di un pannello AMOLED con bordi curvi, decisamente ampio, una soluzione Samsung E5 con risoluzione QHD+ (presumibilmente 3200 x 1440 pixel), sebbene non sia ancora nota la diagonale.

Il pannello mostrato da iQOO durante l'evento ChinaJoy è uno schermo Dual Edge con un punch hole centrale e risoluzione 2K. Come rivelato dalla stessa compagnia si tratta di un display con refresh rate variabile; il Product Manager di iQOO si è sbilanciato affermando che si tratta del miglior schermo per smartphone del 2021.

Anche se non è stato ancora confermato, a questo giro iQOO avrebbe implementato per la prima volta un display LTPO con refresh rate variabile da 1 Hz a 120 Hz e colore a 10 bit. Per saperne di più sulla tecnologia LTPO – il futuro dei display OLED di Xiaomi, OnePlus, OPPO e i vari produttori cinesi – date un'occhiata al nostro approfondimento (con tutti i dettagli del caso).

Hardware

Passando all'hardware, le cose si fanno veramente interessanti. Secondo Digital Chat Station infatti, pare che iQOO 8 possa avvalersi dello Snapdragon 888+, quindi scongiurando le indiscrezioni che parlavano di Snap 888 o di Dimensity 1200. E sempre secondo il leaker, potrebbe essere anche il primo ad utilizzarlo, superando nel tempo Honor Magic 3 Pro. A confermare la presenza del nuovo super SoC ci pensa sempre la schermata riassuntiva della Origin OS, che ci mostra anche quanta RAM sarà presente, cioè 12 GB, a cui si abbinano 4 GB in Virtual RAM e anche uno storage da 256 GB.

Oltre al chipset, il discorso si sposta sulla questione ricarica. Come abbiamo appreso tempo fa, iQOO ha lanciato la ricarica ultra-rapida a 120W sugli iQOO 7 e 5/5 Pro. Ma con iQOO 8 il sub-brand vivo sarebbe pronto ad alzare ulteriormente l'asticella, con uno smartphone che sarebbe in grado di caricarsi a 160W. Un record che è già stato infranto da Infinix, per quanto si trattasse solamente di un concept, perciò se così fosse sarebbe il primo smartphone ad introdurre i 160W al pubblico.

All'appello mancherebbe la ricarica wireless: secondo il leaker Bald Panda, pare proprio possa approdare su iQOO 8, sebbene non se ne conosca la potenza.

Fotocamera

Fino alle scorse ore non si era ancora parlato del comparto fotografico di questa serie di smartphone, ma da un nuovo leak apprendiamo che iQOO 8 sarà dotato di teleobiettivo e sarà il primo dell'azienda ad esserne dotato. Lo Zoom Ottico sarà 5x, a livello elettronico potrà spingersi fino a 60x. Non conosciamo purtroppo dettagli sui sensori e la loro capacità.

iQOO 8 – Data d'uscita e indiscrezioni sul prezzo

Dopo tante chiacchiere e indiscrezioni – tutte incentrate sul debutto durante questo mese – l'azienda ha alzato il sipario sulla data di presentazione di iQOO 8: il debutto del flagship è fissato per il prossimo 17 agosto, durante un evento online. Per ora mancano dettagli sul possibile prezzo di vendita.

Siete curiosi di provare uno degli smartphone della gamma? Allora date un'occhiata al nostro approfondimento su dove comprare iQOO 7 (in versione multi-lingua).

