Huawei Nova 9 compare sul TENAA: immagini e specifiche

All'interno della proposta di smartphone della compagnia cinese, Huawei Nova 9 sarà il nuovo capitolo per la fascia medio/alta del mercato. Da quando il ban USA ha colpito l'azienda, è stata drasticamente ristretta la varietà di modelli lanciati ogni anno. Ma sembra proprio che l'intenzione sia quella di mantenere attive le serie principali, fra cui troviamo proprio quella Nova.

Aggiornamento 17/08: immagini e specifiche ci svelano cosa aspettarsi dalla famiglia Huawei Nova 9. Trovate tutto all'interno dell'articolo.

Huawei Nova 9 è in arrivo: ecco quali saranno le novità

Design e display

Come prevedibile, anche la serie Huawei Nova 6 abbraccerà il nuovo stile estetico introdotto con Huawei P50 (e Honor 50). Questo significa principalmente la comparsa della fotocamera verticale e rotonda vista sui succitati top di gamma. Secondo le immagini comparse nel database TENAA, scopriamo che lo smartphone avrà una colorazione gradiente, che spazia dal celeste chiaro a quello scaro. Colore che viene ripreso anche dal particolare attorno al sensore principale della fotocamera.

Hardware

Stando alle prime voci circolate in merito a Huawei Nova 9, l'hardware dovrebbe comporsi di un SoC ancora una volta prodotto da HiSilicon, cioè del Kirin 990E 5G. Soluzione non inedita, utilizzata per le versioni più economiche della gamma Mate 30 e Mate 40, rispettivamente su Mate 30E Pro e l'ultimo Mate 40E. Insomma, un chipset comunque 5G ma non più potente del Kirin 990 base, sicuramente più prestante.

Tuttavia, le voci di corridoio confermerebbero che la serie Nova 9 dovrebbe debuttare prima in versione 4G. L'azienda avrebbe deciso di attuare la stessa strategia di Huawei P50, relegandone la variante 5G più avanti nell'anno.

Prezzo e data d'uscita

Il periodo di uscita di Huawei Nova 9 dovrebbe essere inteso nel Q4 2021, precisamente tra novembre e dicembre, chiudendo quindi l'anno di Huawei. Ancora nessuna informazione, invece, sul prezzo di vendita.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu