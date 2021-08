Huawei presenta la nuova EMUI 12: carràmba, che sorpresa!

Evidentemente c'avevamo visto lungo: con un annuncio che arriva un po' a sorpresa, Huawei ha presentato la EMUI 12. Nonostante si sia focalizzata sullo sviluppo di HarmonyOS, l'azienda cinese ha rinnovato anche la sua storica interfaccia proprietaria. Un major update che prende a piene mani proprio da HarmonyOS, ereditando funzionalità e stilemi estetici dal suo “sistema operativo”.

Huawei presenta EMUI 12: ecco come si rinnova la UI

Novità estetiche

Huawei ha creato una EMUI 12 che riprende il look minimal e pulito di HarmonyOS, fatto di forme rotonde, angoli smussati ed una UI ottimizzata per sfruttare il full screen. Le schermate utilizzano sfondi dai colori tenui e omogenei nei vari menu, con tonalità che tendono al bianco, nero e blu. Per gli effetti di movimento sono stati adottate nuove animazioni ispirate ai corpi celesti e al loro movimento nell'universo secondo le leggi della gravità. La nuova UI introduce il supporto alla regolazione di dimensione e peso dei font tramite un apposito cursore orizzontale.

L'altra grossa novità della EMUI 12, già anticipata da HarmonyOS, è il nuovo Control Panel (qualcuno ha detto Centro di Controllo della MIUI?). Facendo uno swipe dall'angolo destro in alto verso il basso si accede ad una schermata contenente varie scorciatoie. Si parte dal player audio, passando per i vari Quick Toggles per attivare Wi-Fi, Bluetooth, Torcia, profili audio, GPS, rotazione dello schermo e così via. Ciò significa che, rispetto alla EMUI 11, il centro notifiche sarà in una schermata apposita, accessibile tramite uno swipe dall'angolo sinistro in alto verso il basso.

Il tocco di Huawei lo si trova nell'implementazione di Device+, una sezione apposita per mettere rapidamente in comunicazione i dispositivi Huawei compatibili. Cliccando su “MatePad“, per esempio, si avvia la funzione Multi-schermo fra smartphone e tablet. In questo modo, si possono gestire chiamate e messaggi, nonché visualizzare foto e video da uno schermo più ampio. Lo stesso vale per le TV “Huawei Vision“, mentre cliccando su “MateBook” si possono editare i file dello smartphone direttamente su PC, per fare un altro esempio. Infine, cliccando su “Huawei FreeBuds” si può passare il flusso sonoro alle cuffie TWS abbinate.

Passando a Huawei MeeTime, con l'aggiornamento alla EMUI 12 è stata aggiunto il supporto alle videochiamate cross-device, potendo passarle da smartphone alle TV Huawei Vision e viceversa.

Parlando invece di prestazioni, il major update utilizza un Distributed File System che consente un accesso più rapido ai file in memoria. Inoltre, la compagnia assicura che la nuova EMUI garantirà tempi di risposta e avvio delle app che rimarranno responsivi a lungo termine. Infine, parliamo di sicurezza, perché la EMUI 12 promette una maggiore protezione della privacy. Grazie alla funzione Multi-Schermo, si può sbloccare lo smartphone anche dal PC inserendo la password dal MateBook abbinato. Si può anche sfruttare gli smartwatch Huawei come dispositivo affidabile fintanto che viene rilevato in prossimità del dispositivo.

Modelli e data di rilascio

Per il momento tutto tace su quando verrà rilasciato ufficialmente al pubblico l'aggiornamento alla EMUI 12. Inoltre, Huawei non ha ancora specificato su quali modelli di smartphone introdurrà la nuova versione della UI proprietaria. Non appena avremo maggiori dettagli, non tarderemo ad aggiornare questo articolo.

